"Адмирал" потягается за очки с "мамонтами"

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» готовится к очередной битве на домашнем льду. Сегодня подопечным Александра Андриевского предстоит сразиться с ханты-мансийской «Югрой», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Команды выйдут на лёд «Фетисов-Арены» в 19:30. Предстоящий бой станет для клубов восьмым по счёту. До этого в чемпионатах Континентальной хоккейной лиги соперники провели между собой семь встреч. При этом в 4 из них победу праздновал «Адмирал». В текущем сезоне «сине-белые» сумели обыграть северян на их льду – 1:0. Победная шайба на счету Виктора Александрова.

После последних провальных игр приморцы оказались на грани вылета из зоны плей-офф. С 58 очками подопечные Александра Андриевского едва держатся за 8-е место в турнирной таблице на Востоке.

После сегодняшней игры команде останется провести во Владивостоке всего один матч. В понедельник, 26 декабря, приморцы сразятся с самым принципиальным соперником лиги – хабаровским «Амуром». Последнюю игру 2016 года «моряки» проведут 29 декабря в Пекине против команды «Куньлунь Ред Стар».

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в стартовой игре домашней серии «Адмирал» обыграл «Нефтехимик» из Нижнекамска. Борьба продолжалась до последней минуты и завершилась с крупным счётом 7:5. После этого приморцы уступили «Автомобилисту» из Екатеринбурга со счётом 1:3, а затем проиграли астанинскому «Барысу» - 1:4.



