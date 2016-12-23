Циклон продолжает влиять на транспортное сообщение в Приморье

С утра в пятницу во Владивостоке отменено несколько междугородних автобусов. Также на данный час появилась информация об отмене одного из внутренних рейсов в главном аэропорту региона, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Транспортное сообщение в Приморье по-прежнему частично нарушено из-за снегопада. В международном аэропорту Владивосток пока отменён лишь один внутренний рейс – в Преображение. Что касается Кавалерово, Тернея и Дальнегорска, то пока на табло напротив них указан статус «по расписанию». Однако авиаперевозчик может отменить и эти рейсы, если метель в крае не утихнет.

Также на полтора часа задерживаются совмещённые рейсы авиакомпаний «Аврора» и «Аэрофлот» из Хабаровска. Вместо запланированных 9:40 пассажиры приземлятся во Владивостоке в 11:10.

В расписании владивостокского автовокзала также есть небольшие изменения. Так, на маршрут не вышли ранние автобусы в Находку, Зарубино и Терней. Также отменён рейс в 10:00 до Преображения. После обеда изменений в расписании пока не запланировано.

Накануне во Владивостоке отменили больше десятка автобусных рейсов и внутренние авиарейсы в Преображение, Кавалерово, Дальнереченск. Все международные рейсы выполнялись по расписанию.