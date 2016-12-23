Минобороны РФ заменит "Спецстрой" на 8 ФГУПов

"Спецстрой" будет упразднён до середины 2017 года

«Спецстрой» РФ будет упразднён, а вместо него появятся восемь федеральных государственных унитарных предприятий для возведения спецобъектов Министерства обороны РФ. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на главу Минобороны Сергея Шойгу.

«Спецстрой» будет упразднён до середины 2017 года. Причинами его ликвидации стали жалобы заказчиков и органов власти на срыв сроков строительства объектов. Ярким примером этого являются множественные нарушения при возведении космодрома «Восточный».