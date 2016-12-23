Минобороны РФ заменит "Спецстрой" на 8 ФГУПов

«Спецстрой» РФ будет упразднён, а вместо него появятся восемь федеральных государственных унитарных предприятий для возведения спецобъектов Министерства обороны РФ. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на главу Минобороны Сергея Шойгу.
«Спецстрой» будет упразднён до середины 2017 года. Причинами его ликвидации стали жалобы заказчиков и органов власти на срыв сроков строительства объектов. Ярким примером этого являются множественные нарушения при возведении космодрома «Восточный».
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.