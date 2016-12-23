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Судьба парка Минного городка во Владивостоке решена окончательно

Судьба парка Минного городка во Владивостоке решена окончательно
Поползновений на "красивый кусок земли" больше не будет
сегодня, 08:15
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Городские депутаты заявили, что будущее парка Минного городка предрешено. В следующем году у Владивостока появится новый генеральный план, а возможно, и полноценная стратегия развития. Об этом и многом другом представители думы краевого центра поговорили в ходе подведения итогов уходящего года и планах на будущий год, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В четверг, 22 декабря, в думе города Владивостока состоялось последнее в 2016 году заседание. После него спикер Елена Новицкая, её заместитель Дмитрий Пенязь и председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Михаил Веселов во время пресс-конференции подвели итоги проделанной за 12 месяцев работы.

«Уходящий год был очень интересный и насыщенный различными событиями. Мы занимались вопросом взаимодействия с общественными организациями. Впервые во Владивостоке дума провела гражданский форум, во время которого было принято решение о создании общественного совета при думе. Все задачи, поставленные на 2016 год, мы выполнили. Все социальные обязательства также выполнены. Мы входим в новый год с принятым уставом и утверждённым бюджетом на 2017-2019 годы», - сообщила Елена Новицкая.


Елена Новицкая

Одним из ключевых вопросов работы думы в конце года стало принятие бюджета. Народные избранники отказались от новых проектов и строительства, решив закончить начатое в прошлые годы. Самая большая статья расходов упала на сферу образования – речь идёт о 5,5 миллиарда рублей. Около 1,5 миллиарда выделено на содержание городских территорий и дорог. Третьим по значимости в финансовом плане стало развитие культуры – 400 миллионов рублей.

В октябре депутаты утвердили перечень наказов избирателей на 2017 год. Большая часть просьб жителей краевого центра традиционно коснулась благоустройства городских территорий. На их исполнение из бюджета столицы Приморья поступит более 74 миллионов рублей.

«Наказ может быть абсолютно любым. Мы, конечно, фильтруем их, но стараемся, чтобы все были учтены в реализации муниципальных программ. Если это по какой-либо причине не происходит – по возможности прописываем отдельно. Наша задача при непростых внешних финансовых условиях сделать всё максимально возможное для сохранения института наказов избирателей как такого. На мой взгляд, в этом году у нас с администрацией это вполне удалось», - рассказал председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Михаил Веселов.


Михаил Веселов

Спикер думы Елена Новицкая в уходящем году приняла участие во всероссийском совете местного самоуправления и встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым.

«Прошедшее мероприятие стало очень знаковым. Многие города делились своим опытом создания и благоустройства городской среды. Тема комфортного города давно звучит на всех уровнях власти. Мы очень рады, что именно с такой программой пришли на выборы в 2012 году и успешно занимаемся её реализацией на протяжении четырёх лет. В её рамках во Владивостоке появились новые парки, дома для переселения из аварийного и ветхого жилья, дороги, детские сады. Также крайне важно прислушиваться и обязательно учитывать мнение населения. С появлением общественного совета, думаю, вопросов возникать не будет», - рассказала председатель думы.

В ходе обсуждения темы благоустройства города у журналистов вновь возник вопрос о судьбе парка Минного городка. Ещё некоторое время назад общественность активно поддержала намерение некоего потенциального инвестора строить в парке Диснейленд. Однако, как оказалось, это предложение представляло собой не что иное, как идею коммерсанта, у которого денег на её воплощение попросту нет.


Дмитрий Пенязь

По словам заместителя председателя думы Дмитрия Пенязя, сейчас ситуация с этим «очень хорошим и красивым куском земли» упирается в несколько вещей.

«Во-первых, наличие нескольких собственников, в том числе муниципалитет. Во-вторых, концепция Минного городка принята. Для того, чтобы там начать какие-то работы, естественно, нужны деньги, которых в бюджете нет. Администрация города ищет инвесторов, но пока желающих зайти нет. Мы будем очень рады, если кто-то из коммерческих структур захочет участвовать в восстановлении, реконструкции и расширении этого объекта», - заметил Дмитрий Пенязь.

Важную пометку сделал Михаил Веселов, поставив окончательную точку в дальнейшей судьбе территории: «Самое главное, что концепция есть. Она очень многогранна и многократно рассмотрена. На этот участок земли никаких других поползновений совершенно точно не будет. На его месте появится Диснейленд, парк, место отдыха, но ничего другого там быть не может».

Также в ходе пресс-конференции депутаты рассказали о разработке нового стратегического плана развития Владивостока. Последний раз он принимался в 2011 году. Сейчас этим вопросом занимается группа преподавателей ДВФУ. Однако то, с чем уже успели ознакомиться народные избранники, их не устроило.

«Мы высказали большое количество конструктивных замечаний. Нам представили много красивых картинок и перспектив, но по-прежнему открыт вопрос «где же взять деньги?». Да, кто не хочет, чтобы в Минном городке появился Диснейленд? Осталось дело за малым – найти пару миллиардов на реализацию этой идеи», - заметил Дмитрий Пенязь.

Ещё один серьёзный, но не менее важный штрих внёс Михаил Веселов. Он рассказал, что в следующем году у Владивостока должен появиться проект генерального плана города.

«Он не пересматривался с 2008 года, а такая необходимость уже назрела. Конкурс по его подготовке выиграло Омское проектное бюро. Два этих важнейших документа – генеральный план и стратегия развития – должны соответствовать и дополнять друг друга», - резюмировал Веселов. 

 
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Комментарии
  • добряк  (сегодня, 08:38 )

    Громко сказано, а толку? Что Вы все кого-то ищите(спонсора). Лучше конкретно решите- изменить бюджет на такую-то сумму для строительства парка развлечений в минном. Пусть не на 2016, хотя бы на 2017-2018г. г. Говорильщики из пустого в порожнее. Ведь взрослые люди!!!

  • гы гы  (сегодня, 08:46 )

    И где окончательное решение? Опять бред и поиски того кто вложит денег без гарантий)))))) Трепологи)

  • парк  (сегодня, 08:49 )

    Парк повторит судьбу сквера у дома по ул. Бестужева, 40 на Эгершельде. Дай БОГ, если ошибаюсь.

  • Михан  (сегодня, 09:04 )

    Вообще-то Диснейлэнд это зарегистрированный торговый брэнд. В мире их всего 6: Два в штатах, Париж, Гон-Конг, Шанхай, Токио. Странно, что должностное лицо использует этот термин в обозначении парка развлечений.

  • Иванка  (сегодня, 09:13 )

    "Третьим по значимости в финансовом плане стало развитие культуры – 400 миллионов рублей". И что? Куда столько?Этих денег на парк не хватит???Большая часть уйдет в карманы по тендерам! А нельзя на эти деньги сначала парк восстановить, а потом уже в другие "культуры" деньги сунуть? Я думаю, что любители всяких выставок и др. культурных мероприятий "перетопчатся", а парк надо восстановить!!!! Если отдать коммерсам - долго парк не протянет, задушат. Надо восстановить его за муниципальные деньги, а потом уже искать арендаторов. Скорей бы уже. . . .

  • Yalex  (сегодня, 09:15 )

    Разговоры. . . разговоры. Переливание из пустого в порожнее. Депутаты кроме этого ничем другим не могут заниматься. Может, если б им платили по их делам, толку было бы больше???

  • Авторитетное мнение  (сегодня, 09:17 )

    Какой ещё Диснейленд? Надо делать для детей "Город профессий" как в Корее. Чтобы ребёнок развивался и выбирал профессию по призванию.

  • Второй фронт  (сегодня, 11:31 )

    Профессия по призванию!!!!! Это что, филиал госдуры открывать нужно?

  • Трутень  (сегодня, 09:27 )

    а давайте землю в парке отдадим депутату и он построит там очень нужный торговый центр , а нет 5 торговых замечательных центров !

  • Житель Патрисы  (сегодня, 09:37 )

    В эти сказки уже не верится. В этом году парк запущен, как никогда. Власти ведь могут для начала без минимальных затрат привести в порядок лестницы, дорожки. Большинство деревьев требуют ухода и бережного отношения. но никому нет дела годами. Одна болтовня!

  • Гость  (сегодня, 09:38 )

    оооо!!! Не позорились бы. Если бы не Пушкарев, то вообще ничего этого не было бы. Новицкая - любит присваивать чужие заслуги себе.

  • Почётный член  (сегодня, 12:01 )

    Зачотно Гость лизнул

  • Местные  (сегодня, 10:02 )

    Да хватит уж приплетать пушкарева, во время подготовки к САММИТу были выделены федеральные деньги на это, контролировали тоже федералы, а этот воспользовался моментом и свой цемент втюривал втридорога, за что и поплатился.

  • снумумр  (сегодня, 10:17 )

    А что, если-бы цемент был из Китая- все было-бы ОК? или из другого региона РФ? люди в Спаске имели работу, получали зарплату-это главное. А вся возня вокруг Пушкарева - обычный передел зон влияния. Сколько денег было потрачено (распилино) на постройку-достройку гостиниц и все в пустую и ни кого не посадили.

  • Почётный член  (сегодня, 12:03 )

    Так он и так из Китая, разве что расфасовали люди ПИСи.

  • снумумр  (сегодня, 09:44 )

    А сколько милиардов потратили из бюджета на попытку достроить преславутые Хаяты?

  • фиш   (сегодня, 09:55 )

    Диснйлэнд ?! Да хотя -бы пруды почистили , за все время существования.

  • Чайка  (сегодня, 10:23 )

    Около 1, 5 миллиарда выделено на содержание городских территорий и дорог, а дороги не убирают и не ремонтируют, яма на яме. Уважаемые службы ответственные за уборку обратите внимание на территорию возле краевой больницы и краевого роддома, стыдоба центр города, а там никогда не убирают ни зимой не летом.

  • Приморец  (сегодня, 10:34 )

    Отдайте парк депутату Сулееву. Он построит нам еще один "Рэми". Или Богдану, он построит там "Три кота".

  • Елена  (сегодня, 11:01 )

    Каждый год все новые прожекты, а парк гибнет на глазах. Канализация течет с площади Баляева бурным потоком уже больше 20 лет, вонища от конюшни, деревья выворачивают с корнем на дрова, любители шашлыка оставляют после себя горы мусора. Туда зайти страшно, вместо лестниц горки, т. к. ступени выщерблены. Никто не будет заниматься парком, у нас в бюджете только на Хайяты деньги есть.

  • Второй фронт  (сегодня, 11:26 )

    Если кровососущие паразиты обещают высосать всю кровь, то поверьте высосут. Деньгами на Хайяты можно было обхаятить всё Приморье за 8 лет, однако всё хаятят и хаятят.

  • Stiv  (сегодня, 12:35 )

    Ниче, сейчас Омское проектное бюро нам планчик развития зафигачит, вся страна будет в восторге :( ВОТ ПРИ ЧЕМ ТУТ ОМСК???

  • Слава  (сегодня, 12:55 )

    С такими депутатами ничего хорошего не выйдет



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