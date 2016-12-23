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Сегодня 14 улиц Владивостока останутся без света

Сегодня 14 улиц Владивостока останутся без света
Вновь запланированы проверки электрических сетей
сегодня, 07:27
Энергетика | Приморский край
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Фото: ria.ru

Сегодня, 23 декабря, часть зданий Владивостока отключат от подачи электричества. Длительность каждого отключения продлится от 2 до 8 часов. До конца рабочего дня энергетики планируют проводить плановые проверки электросетей. Свет вернётся в дома горожан лишь в 17:00.

Плановые отключения проведут по адресам:

Авраменко, 13, 13а, 15, 15а, 17, 35;

Авроровская, 17, 20, 25;

Братская, 16, 18;

Ватутина, 4, 10;

Верхнепортовая, 50а;

Ковальчука, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 22, 26;

Комитетская, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7в, 10, 10а, 10-б, 12;

Лейтенанта Шмидта, 20, 29;

Муравьёва-Амурского, 22, 24, 26, 26а;

Нейбута, 10, 22, 22/24, 24;

Порт-Артурская, 28, 32, 34, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69;

Тельмана, 28;

Тунгусская, 15, 17, 19, 19а, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 28а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 49, 49а, 51, 53;

Шмидта, 29.

 
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Комментарии
  • морпех  (сегодня, 07:42 )

    А что скажет по этому поводу товарищ Миклушевский? Или он не знает что стало с его предшественником - самым аристократичным губернатором России за такие отключения. Если в кране нет воды, а в розетке тока - значит вы недалеко от владивостока.

  • alex  (сегодня, 08:19 )

    или ноль отгорит, будешь всю технику менять в доме.

  • alex  (сегодня, 08:17 )

    отключения плановые, т. е. считай профилактические, что бы не было беды в будущем. Транс взорвется- будете сидеть не 4-8 часов с газовой плиткой, а гораздо больше.



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