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Приморская группа mescheryakova презентовала дебютный клип: РИА "Восток-Медиа"
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Приморская группа mescheryakova презентовала дебютный клип

Приморская группа mescheryakova презентовала дебютный клип
Ролик на сингл "Падать" только что появился в Сети
вчера, 20:10
Культура | Приморский край
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Фото: vk.com/mescheryakovamusic (Екатерина Сансара, Василиса Вакилова), видео: youtube.com / mescheryakova

Владивостокская группа mescheryakova презентовала свой дебютный клип на песню «Падать». Съёмки ролика состоялись ещё в прошлом году, при этом часть из них прошли в суровых условиях, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Только что mescheryakova выложили в Сеть свою первую видеоработу. Музыканты представили клип на песню «Падать», съёмки которого продолжались несколько месяцев.

Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» солистка группы Анастасия Мещерякова, ролик полностью снимали во Владивостоке. Основными локациями стал пляж «Юность» на Спортивной набережной и Токаревская кошка. Срежиссировал и снял клип Михаил Гульков.

«Мы начали снимать в сентябре, закончили в декабре. Просто Михаил постоянно уезжал, поэтому работа немного растянулась. Мы склонялись к нескольким вариантам песен, но в голове появлялся сюжет, а он подходил именно под эту композицию. Наверное, этот ролик – история о человеке, который нигде не может найти себе место. На протяжении всего клипа его мучают внутренние переживания, но в конце он от них освобождается», - поделилась Мещерякова.

Кстати, песню, как и все остальные, Анастасия написала сама. Композиция «Падать» появилась около двух лет назад – её солистка группы сочинила ночью в машине.

Больше всего за время съёмок исполнительнице запомнился момент, когда ей пришлось зайти в море на Токаревской кошке при -6 градусах.

«Это было в октябре в 8 часов утра. Было жутко холодно, дул сильный ветер, у меня жутко тряслись руки, но я зашла. Правда, после этого ещё около месяца проболела», - поделилась собеседница агентства.

Группа mescheryakova существует около года. В её состав входит солистка Анастасия Мещерякова и 4 музыканта. Впервые такой командой ребята выступили в апреле прошлого года во время V-ROX батла. До этого Настя пела сольно и в нескольких других городских проектах. Её композиции – это лиричные песни о простых вещах в жанре indie-pop. Кстати сейчас команда готовится к презентации небольшого первого альбома. Его почитатели приморской группы услышат уже в апреле.


 
 

 
 
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Комментарии
  • прохожий  (вчера, 20:47 )

    приятно видеть, что в нашем городе молодёжь занимается творчеством

  • vlad  (вчера, 21:06 )

    Песня для каких действий.

  • MK  (сегодня, 00:04 )

    Настюха молодец! Больше драйва, больше музыки, больше клипов! Ждем новых концертов и новых песен;)

  • макар  (сегодня, 00:53 )

    а мне нравится, у девушки свой стиль, это чувствуется - здорово!

  • vvv  (сегодня, 09:21 )

    Очень здорово, что в нашем городе есть такие замечательные ребята, которые радуют своими песнями, теперь и клипами!!! Хочется пожелать группе mescheryakova творческих успехов и развития и кто знает может скоро мы будем болеть за них на Евровидении



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