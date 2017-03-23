Приморская группа mescheryakova презентовала дебютный клип

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Ролик на сингл "Падать" только что появился в Сети
|Фото: vk.com/mescheryakovamusic (Екатерина Сансара, Василиса Вакилова), видео: youtube.com / mescheryakova
Владивостокская группа mescheryakova презентовала свой дебютный клип на песню «Падать». Съёмки ролика состоялись ещё в прошлом году, при этом часть из них прошли в суровых условиях, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Только что mescheryakova выложили в Сеть свою первую видеоработу. Музыканты представили клип на песню «Падать», съёмки которого продолжались несколько месяцев.
Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» солистка группы Анастасия Мещерякова, ролик полностью снимали во Владивостоке. Основными локациями стал пляж «Юность» на Спортивной набережной и Токаревская кошка. Срежиссировал и снял клип Михаил Гульков.
«Мы начали снимать в сентябре, закончили в декабре. Просто Михаил постоянно уезжал, поэтому работа немного растянулась. Мы склонялись к нескольким вариантам песен, но в голове появлялся сюжет, а он подходил именно под эту композицию. Наверное, этот ролик – история о человеке, который нигде не может найти себе место. На протяжении всего клипа его мучают внутренние переживания, но в конце он от них освобождается», - поделилась Мещерякова.
Кстати, песню, как и все остальные, Анастасия написала сама. Композиция «Падать» появилась около двух лет назад – её солистка группы сочинила ночью в машине.
Больше всего за время съёмок исполнительнице запомнился момент, когда ей пришлось зайти в море на Токаревской кошке при -6 градусах.
«Это было в октябре в 8 часов утра. Было жутко холодно, дул сильный ветер, у меня жутко тряслись руки, но я зашла. Правда, после этого ещё около месяца проболела», - поделилась собеседница агентства.
Группа mescheryakova существует около года. В её состав входит солистка Анастасия Мещерякова и 4 музыканта. Впервые такой командой ребята выступили в апреле прошлого года во время V-ROX батла. До этого Настя пела сольно и в нескольких других городских проектах. Её композиции – это лиричные песни о простых вещах в жанре indie-pop. Кстати сейчас команда готовится к презентации небольшого первого альбома. Его почитатели приморской группы услышат уже в апреле.
приятно видеть, что в нашем городе молодёжь занимается творчеством
Песня для каких действий.
Настюха молодец! Больше драйва, больше музыки, больше клипов! Ждем новых концертов и новых песен;)
а мне нравится, у девушки свой стиль, это чувствуется - здорово!
Очень здорово, что в нашем городе есть такие замечательные ребята, которые радуют своими песнями, теперь и клипами!!! Хочется пожелать группе mescheryakova творческих успехов и развития и кто знает может скоро мы будем болеть за них на Евровидении