Приморец добивается правды о гибели своей жены

В редакцию РИА «Восток-Медиа» обратился житель Находки, чью жену в начале января насмерть сбила машина. Он рассказал о том, что местная полиция практически замяла дело. В результате довольно очевидное ДТП превратилось в действительно запутанную историю.

В начале 2017 года в Приморье произошло смертельное ДТП. 12 января в посёлке Врангель (входит в состав Находки) девушка за рулем джипа Mitsubishi Pajero насмерть сбила женщину на пешеходном переходе. В районе автобусной остановки «Перекрёсток (Первостроителей)» она совершила наезд на 42-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи. В приморском управлении МВД отчитались о начале проверки, несколько СМИ сообщили о страшном, но типичном для криминальной сводки происшествии. Между тем, эта история оказалась не такой уж простой. Муж погибшей женщины – Виктор Ерофеев – рассказал, что местные полицейские всеми силами пытаются "замять" эту историю. Об этом он рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа».

Первые странности

О том, что его жена Ольга попала в аварию, Виктор узнал почти сразу же – сообщила знакомая. Пока он добирался до посёлка Врангель, удалось узнать, что супругу увезла скорая помощь. Мужчина немедленно отправился к медикам. «Врач сразу попросил присесть. Я спрашиваю – что, всё так плохо? Он ответил, что Ольгу спасти не удалось. Там в коридоре стояла каталка, на ней – накрытое тело. Жена моя. Я её опознал. Удар страшный был. Вместе мы 21 год прожили», - рассказал Виктор. В скорой мужчина дождался следователя, и с ним проехал на место происшествия.

Как выяснилось, Ольгу Ерофееву сбил внедорожник в районе пешеходного перехода, расположенного рядом с остановкой автобуса. По приезду на место трагедии, Виктор решил осмотреться – участок ДТП хорошо освещался тремя полицейскими машинами. «Пятно крови, где лежала моя супруга, находилось далеко от пешеходного перехода – метров семнадцать, наверное. Перед ним на асфальте были видны следы того, что тело волокли. Там же остались кусочки дублёнки моей супруги. Видно, что тело тащили метра полтора-два, параллельно линии разметки. По всей видимости, до этого она пролетела метров пятнадцать. Однако следы дорожные инспекторы почему-то не включили в схему», - объясняет Виктор Ерофеев.

Кроме того, согласно официальной информации, столкновение произошло на скорости 50-60 километров в час. Это, по словам вдовца, выглядит неправдоподобно даже на первый взгляд. От наезда на женщину весом в 50 с небольшим килограммов у тяжёлого джипа сложился капот, погнулась передняя рама и опустился двигатель. Машина не смогла своим ходом покинуть место происшествия. Муж погибшей женщины считает, что всё это говорит о действительно высокой скорости столкновения – от восьмидесяти до ста километров в час.

Дела не будет

Полиция начала проверку. По её завершению выяснилось, что уголовное дело заводить никто не собирается. Дорожные инспекторы посчитали, что место обнаружения тела Ольги Ерофеевой является местом наезда. С официальной точки зрения происшествие выглядит следующим образом: женщина решила перебежать тёмную дорогу в неположенном месте, а водительница джипа не успела среагировать. Скорость она не превышала, а хначит виноват пешеход. Виктор с данной версией не согласился и начал искать очевидцев аварии. Общение с ними подтвердило догадки мужчины. «Как мне объяснили, произошло всё следующим образом. Моя жена вышла из автобуса, дошла по обочине дороги до «зебры» и стала переходить дорогу. С перекрёстка в этот момент выехал голубой «Приус» и остановился её пропустить. В это время со стороны посёлка Береговой мчался «Паджеро». Она решила обогнать легковушку через автобусный «карман». Ольга сделала всего два шага по переходу, когда её снёс внедорожник», - рассказал он. Муж погибшей сумел найти водителя «Приуса», однако тот не захотел разговаривать с вдовцом и попросил его впредь не показываться на глаза. Виктор считает, что на этого свидетеля ДТП кто-то оказал давление.

После этого мужчина подал жалобу в находкинскую прокуратуру. Ведомство провело проверку и пришло к выводу, что никаких нарушений в работе полиции нет, а расследование проходит грамотно и объективно.

Неудобные вопросы

Собеседник агентства считает, что у происходящего есть две причины. Первая – это, конечно, хорошие связи виновницы аварии. Второй момент более интересный. По его мнению, автобусная остановка, где произошло ДТП сделана с самыми грубыми нарушениями. Во-первых, она расположена прямо на разгонной полосе. На этой же полосе начинается пешеходный переход. Во-вторых, никакого освещения на остановке нет, а разметку еле видно. «Там просто нельзя высаживать людей. По закону – нельзя. Но если начнут в этом разбираться, всплывут неудобные вопросы. Почему сделали здесь остановку? Почему не оборудовали как следует? А где деньги, выделенные на её создание? Я думаю, это сыграло свою роль», - рассказал Виктор.

Интересно, что история с этой январской аварией тянется по сей день. Виктор Ерофеев до сих пор не может получить постановление о возбуждении уголовного дела или отказа в нём. Кроме того, он до сих пор не видел заключения судебно-медицинской экспертизы. В то же время, отступаться от борьбы за свою правоту житель Находки не собирается. Он намерен добиваться возбуждения уголовного дела и тщательного расследования ДТП, в котором погибла его жена.