В Приморье ограничат движение большегрузов

В Приморском крае ограничат движение большегрузов. Временные неудобства продлятся около месяца, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы администрации Приморского края, ограничение движения большегрузов по автомобильным дорогам Приморья начнут действовать 15 апреля и продлятся до 14 мая. Они коснутся транспортных средств, нагрузка на оси которых превышает предельно допустимые сезонные значения.

Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края уверяют, что подобная мера – ежегодная. Она вводится на период неблагоприятных природно-климатических условий, когда происходит снижение несущей способности конструктивных элементов автодорог.

Ограничения будут действовать на 365 участках дорог. Полный список доступен на сайте администрации. При этом нововведения не распространяются на международные перевозки грузов, пассажирские автобусы, перевозки продуктов, лекарств, топлива, почты, грузов, необходимых для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, а также транспорт федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Кроме того, с 15 июня по 15 августа 2017 года будет действовать временное ограничение движения транспорта, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования краевого или межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием. Эта мера будет вводиться в том случае, если дневная температура воздуха превысит 32 градуса тепла.