Музей ТОФ представил "Секреты Матуа"

В музее Тихоокеанского флота открылась новая экспозиция «Секреты острова Матуа». Она составлена из предметов, найденных участниками прошлогодней военно-исторической экспедиции Министерства обороны и Русского географического общества, о которой рассказывало РИА «Восток-Медиа». Цель выставки – осветить работу экспедиции на острове, привлечь внимание общественности к островам Курильской гряды, в частности к острову Матуа, наглядно показать быт военного гарнизона во время Первой и Второй мировых войн. Экспозиция представляет собой коллекцию различных предметов бытового и военного инвентаря.

Все экспонаты говорят о том, что гарнизон на острове Матуа мог долго функционировать в автономном режиме. Здесь были развиты дорожная и водопроводная системы, была проложена железная дорога, существовал целый подземный город со складами и госпиталями. Он был изрыт туннелями и представлял собой сложную систему фортификационных сооружений. На острове сохранились остатки аэродрома, в том числе бетонная взлетно-посадочная полоса, о которой известно, что она подогревалась подземными водами и никогда не замерзала.

Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сотрудники музея ТОФ, в этом году планируется вторая экспедиция на Матуа. В дальнейших планах исследователей – изучение островной вулканической активности, флоры и фауны. Кроме того, запланированы археологические раскопки, изучение подземных и подводных сооружений. Не исключено, что в ближайшем будущем зал «Секреты острова Матуа» пополнится новыми экспонатами.