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Ольга Кормухина приедет во Владивосток с супругом из "Парка Горького": РИА "Восток-Медиа"
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Ольга Кормухина приедет во Владивосток с супругом из "Парка Горького"

Ольга Кормухина приедет во Владивосток с супругом из "Парка Горького"
Их концерт состоится в Fesco Hall
вчера, 16:40
Культура | Приморский край
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Фото: olgakormuhinaofficial.ru

Сегодня появилась информация о том, что в июне Владивосток посетит родившаяся в городе Горьком певица Ольга Кормухина и её супруг - гитарист, автор большинства песен группы «Парк Горького» Алексей Белов. Организаторы сообщили РИА «Восток-Медиа»: выступление гостей состоится 19 июня в концертном зале Fesco Hall.

Будущая певица Ольга Кормухина родилась в 1960 году в городе Горьком – теперь это Нижний Новгород, в семье студентки и инженера. Закончила музыкальную и среднюю школы, поступила на 1 курс архитектурного факультета инженерно-строительного института. На своём официальном сайте артистка вспоминает, что вуз был известен художественной самодеятельностью: «Меня случайно услышал наш декан и «благословил» в обязательном порядке выступить за честь института на областном смотре студенческой самодеятельности, на котором я исполнила «Ave Maria» Баха - Гуно и получила свою первую в жизни 1-ую премию, которых потом было много, но эта была самая-самая».

Потом было успешное выступление на Всесоюзном фестивале джаз-рок музыки и приглашение Олега Лундстрема переехать в Москву, поступление в институт имени Гнесиных на эстрадное отделение, работа в группах «Рок-ателье» и «Красная пантера», сольные выступления и победы на различных конкурсах.

В октябре 2016 года президент России присвоил Кормухиной почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации», а в ноябре вышел её новый альбом «Соль». Из 11 композиций три записаны в дуэте с Алексеем Беловым.

19 июня победительница телевизионного шоу-проекта «Две звезды» представит во Владивостоке новую программу «Индиго», а также исполнит знакомые многим песни «Будь со мной», «Больше не любовь», «Время пришло», «Капли любви», «Корабль». Специальный гость Алексей Белов исполнит «Moscow Calling», «Говори, не молчи», «We can do it better» и другие свои хиты. Начало концерта – в 19 часов. Стоимость билетов – от тысячи рублей. 


 

 

 
 
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