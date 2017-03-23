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В Приморье озвучили примерную цену на "ЭРА-ГЛОНАСС"

В Приморье озвучили примерную цену на "ЭРА-ГЛОНАСС"
И за 30 минут упаковали "Хонду"
вчера, 16:19
Транспорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", pixabay.com

Первая тысяча устройств «ЭРА-ГЛОНАСС», которыми согласно новым требованиям технического регламента должны оснащаться как выпускаемые в России, так и ввозимые в её пределы машины, поступит в Приморье 4 – 5 апреля. Об этом заявил сегодня во Владивостоке временный генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля, сообщает РИА «Восток-Медиа».

С начала года во Владивостоке скопились сотни машин, которые не выпускали с таможен без системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Сегодня в Артёме на базе предприятия «Сумотори-Авто», ставшего первым в Приморье сертифицированным центром по установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иномарки, состоялось пробное оснащение устройством праворульной «Хонды-Аккорд». Весь процесс занял около получаса.

«Устройство прячется под «торпеду», сама тревожная кнопка устанавливается на потолочную консоль. От случайного нажатия она защищена крышкой, – объяснил директор проекта «ЭРА-ГЛОНАСС», генеральный конструктор Михаил Кораблёв. – Систему поддерживают операторы МТС, «Мегафон» и «Билайн». После автоматического срабатывания системы вследствие серьёзного ДТП или нажатия кнопки сигнал поступает в контакт-центр, оператор которого вызывают на место происшествия необходимые экстренные службы».

Цена вопроса до сих пор не ясна.


 

«Мы надеемся, что рынок отрегулирует эту ситуацию. Сейчас мы видим вилку между 10 и 30 тысячами рублей. Надеемся, объективная цена, на которую мы выйдем через 1 – 3 месяца, не будет выше 20 тысяч вместе с установкой, – сказал Жерегеля. – Впоследствии платить ничего не придётся. Здесь мы ничего не зарабатываем, нашей задачей было помочь преодолеть кризис, сложившийся в Приморье».

Андрей Жерегеля пообещал, что вслед за «Сумотори-Авто» в Приморье появятся и другие сертифицированные центры: «Мы не желаем создавать монополистов, мы за конкурентную среду».

В ходе вчерашнего совещания с участием губернатора и представителей автобизнеса было принято решение о временном порядке ввоза и регистрации машин. Импортёр, ввезя иномарку, платит пошлину, затем приобретает устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» и подписывает договор, в котором обязуется его установить. После этого оформляются СБКТС и паспорт транспортного средства, машина выпускается с таможни. Следующий этап – установка «тревожной кнопки» в одном из сертифицированных центров и регистрация машины в ГАИ.


 
 
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Комментарии
  • Доксициклин  (вчера, 22:10 )

    какое издевательство

  • Фантомас  (вчера, 22:15 )

    Поставьте себе в одно место кнопку эту!!!!уже не знаете как народ раздеть

  • Неедрос  (вчера, 22:22 )

    А вы главное ЗА Путина голосуйте)))

  • 555  (вчера, 22:22 )

    Китайский GSM! модем за 20 тыр. Это жееесть!

  • Udaff  (вчера, 22:27 )

    А зачем на видное место ставить, вид портить! Можно под бардачек запихнуть!

  • 123  (вчера, 22:29 )

    В этой стране есть адекватные руководители, которые кроме своего кармана еще о чем-то думают?

  • 7.11  (вчера, 22:36 )

    Бабушкофон с кнопкой SOS максимум 5 т. р. стоит. И какая же служба будет привязана к этой кнопке? Любая сигнализация GSM+GPS может дополняться кнопкой SOS без доп доплат! Разводняк!

  • 555  (вчера, 23:00 )

    Секс по телефону будет привязан (за всё уплачено)

  • 33333  (вчера, 22:38 )

    Конечно развод лохов на бабки.

  • 1234  (вчера, 22:37 )

    нету

  • lola  (вчера, 22:54 )

    Лохи и ватники для этого и существуют, что бы их разводить. вас всех в очередной раз нагнула раком крыса ботоксная, и имеет куда душе угодно. А вы стоите в стойле и мычите от удовольствия лоховики затейники

  • Viktor  (вчера, 22:56 )

    Если Вы так озабочены моей безопасностью, отремонтируйте дороги, сделайте нормальные развязки, оборудуйте пешеходные переходы, чтобы пешеходы не обходили автобус спереди и т д. А когда закончите с дорогами, тротуарами, техосмотрами и т. д. , спросите меня: а нужна ли мне Ваша кнопка, если я передвигаюсь в городе и за городом? И приведите, пожалуйста, себестоимость изделия и стоимость нормо часа при установке Этой кнопки!

  • Олег  (вчера, 23:01 )

    Граматный ход правительства- кредиты не дают(под санкциями), поднимать Сирию, Крым, Донбас деньги надо, где взять?Остап Бендер собирал для беспризорных детей, Глонасс собирает по 25т с каждой машины под предлогом заботы о нас! БРАВО!!!!

  • Автор  (вчера, 23:05 )

    Тут только с дивана трындеть могут. Когда митинг запретили - пришли только единицы. А остальные хвост поджали по домам. А могли бы и высказаться в открытую. А щас какой смысл в вздохах и причитаниях.

  • Виктор  (сегодня, 09:34 )

    Заплати, и езжай на подержанном японцами автомобиле спокойно!

  • Николай  (сегодня, 09:43 )

    ха, а я думал не эти коробочки, а оказались эти, которые на досмотре осматривали)))) они стоят по инвойсу 12 долларов из Китая)))))))



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