"Мисс Приморье – 2017": победительница получит крупный денежный приз

В Приморье проходит регистрация на региональный конкурс красоты «Мисс Приморье – 2017» и конкурс талантов «Мини Мисс Приморье». Организаторы вовсю готовятся к кастингу и финалу, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Отборочный тур конкурсов пройдёт через полторы недели – в следующее воскресенье, 2 апреля в паркетном зале «Феско Холл». Детский кастинг начнётся в 11:00, а взрослый - в 15:00. Попробовать себя в конкурсе «Мини Мисс Приморье» могут юные жительницы края от 4 до 14 лет, а в «Мисс Приморье» - от 15 до 24 лет. Участницы могут зарегистрироваться на сайте конкурса missprimorye.ru.

«Мини Мисс Приморье» - это конкурс талантов, в котором ребёнок может исполнить песню, танец, рассказать стихотворение, сыграть на музыкальном инструменте, показать спортивный номер. Участницы получат призы от наших партнёров», - рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» директор модельного агентства Maxi-M и организатор смотрин «Мисс Приморье», «Мини-мисс Приморье» Жанна Сычёва.

На взрослом кастинге жюри выберет 12 девушек, которые в течение месяца будут готовиться к

итоговому шоу. Оно пройдёт 13 мая. Победительнице организаторы пообещали хороший денежный приз и ошеломляющие перспективы.

На сегодняшний день свои заявки на участие в конкурсе «Мисс Приморье – 2017» оставили около 40 девушек из Владивостока, Фокино, Уссурийска, Большого Камня и Находки. Большая часть желающих примерить корону представляют приморскую столицу.

В прошлом году победительницей «Мисс Приморье» стала девушка из посёлка Сибирцево Лада Купленко. Кроме почётного титула, девушка получила чек на 500 тысяч рублей.























