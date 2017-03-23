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"Мисс Приморье – 2017": победительница получит крупный денежный приз

"Мисс Приморье – 2017": победительница получит крупный денежный приз
В крае продолжается регистрация на самый масштабный конкурс красоты
вчера, 16:01
Культура | Приморский край
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Фото: missprimorye.ru

В Приморье проходит регистрация на региональный конкурс красоты «Мисс Приморье – 2017» и конкурс талантов «Мини Мисс Приморье». Организаторы вовсю готовятся к кастингу и финалу, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Отборочный тур конкурсов пройдёт через полторы недели – в следующее воскресенье, 2 апреля в паркетном зале «Феско Холл». Детский кастинг начнётся в 11:00, а взрослый - в 15:00. Попробовать себя в конкурсе «Мини Мисс Приморье» могут юные жительницы края от 4 до 14 лет, а в «Мисс Приморье» - от 15 до 24 лет. Участницы могут зарегистрироваться на сайте конкурса missprimorye.ru.

«Мини Мисс Приморье» - это конкурс талантов, в котором ребёнок может исполнить песню, танец, рассказать стихотворение, сыграть на музыкальном инструменте, показать спортивный номер. Участницы получат призы от наших партнёров», - рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» директор модельного агентства Maxi-M и организатор смотрин «Мисс Приморье», «Мини-мисс Приморье» Жанна Сычёва.

На взрослом кастинге жюри выберет 12 девушек, которые в течение месяца будут готовиться к

итоговому шоу. Оно пройдёт 13 мая. Победительнице организаторы пообещали хороший денежный приз и ошеломляющие перспективы.

На сегодняшний день свои заявки на участие в конкурсе «Мисс Приморье – 2017» оставили около 40 девушек из Владивостока, Фокино, Уссурийска, Большого Камня и Находки. Большая часть желающих примерить корону представляют приморскую столицу.

В прошлом году победительницей «Мисс Приморье» стала девушка из посёлка Сибирцево Лада Купленко. Кроме почётного титула, девушка получила чек на 500 тысяч рублей


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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Комментарии
  • Свояк  (вчера, 16:15 )

    Брррр. . . какие они все страшные!

  • мЕДВЕДъ  (вчера, 16:18 )

    особенно в красном, с кулоном. . .

  • 123  (вчера, 16:20 )

    На последнем фото красивая девушка!

  • Primorskiy  (вчера, 16:29 )

    "пообещали хороший денежный приз и ошеломляющие перспективы" на работу пусть устроятся, красавицы блин, без слёз ни взглянешь кроме двух )))

  • Турыст  (вчера, 16:54 )

    А оборванка в джинсах синих тоже в красавицы? Штаны заштопать нужно сначала.

  • Антибиотик  (вчера, 17:02 )

    Трансформер:)))

  • Ваще  (вчера, 17:33 )

    пацаны ну че вы набросились. Нормальные девченки со своим шармом. И прикид и причесон все в норме. Одно но! Худые. Жалко)))) (шутка)

  • Estro  (вчера, 20:42 )

    Бздц какой то конечно, внешку при рождении завезли, вот держи бабосы, с внешкой не повезло, иди батрачь.



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