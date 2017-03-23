Культурные учреждения Приморья разделят на категории

В Приморье на краевом уровне упорядочат заботу о безопасности культурных учреждений. Новые правила, регламентирующие это, недавно утвердило правительство РФ.

Как сообщил специальный помощник вице-губернатора края Ильи Ковалёва Антон Винокуров, все зрелищные учреждения отныне должны иметь паспорт безопасности нового образца, прошедший согласование с ФСБ, полицией и Росгвардией. В этих паспортах будет описан пропускной и внутриобъектовый порядок работы учреждений в повседневном режиме и в условиях проведения культурно-массовых мероприятий.

Антон Винокуров рассказал также, что все учреждения культуры Приморья подвергнутся категорированию. Присваивать категории будут в зависимости от размера возможного материального или людского ущерба. Так, к первой категории будут отнесены самые массовые заведения, где прогнозируемое количество пострадавших в случае теракта – более 500 человек, а размер материального ущерба более 50 миллионов рублей. Вторая категория – от 50 до 500 человек и от одного до 50 миллионов рублей. Третья – менее 50 человек и менее одного миллиона рублей. От категории учреждения будут зависеть и требования к безопасности.

Категорировать музеи, кинотеатры и дома культуры с середины мая начнут специальные комиссии с участием сотрудников ФСБ и Росгвардии. Провести категорирование они должны будут в течение месяца. Затем начнется работа по оформлению паспортов безопасности.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье усилили заботу о безопасности школ: Антон Винокуров объехал множество муниципалитетов с проверками. Школам рекомендовано ввести пропускной режим, заключить договоры с местной полицией или охранными агентствами и повсеместно установить «тревожные кнопки». Эти меры было решено ввести после трагического случая в Находке, когда взрослые не смогли предотвратить убийство школьницы прямо в образовательном учреждении.