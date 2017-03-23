Игоря Пушкарёва поместили на двухтысячную купюру

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В сети появились альтернативные варианты новых российских банкнот
|Фото: vk.com/today125
Жители Владивостока создали макет новой купюры номиналом 2000 рублей с изображением главы города Игоря Пушкарёва за решёткой. Креативные граждане предложили несколько альтернативных банкнот, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Приморцы не стали дожидаться от Центробанка официальных дизайнерских версий новых купюр и придумали несколько своих вариантов. «Дизайнерские» разработки появились на странице сообщества Приморье.Today. При этом выбранный народный символ – мост на Русский остров – они даже не рассматривали. По мнению пользователей, новые деньги могут украсить упавшая ёлка, японские автомобили, тигр Амур и козёл Тимур, палатка с пян-се или известный в приморской столице Семён, который часто дежурит в центре города.
Однако больше всего активисты оценили купюру с изображением Игоря Пушкарёва за решёткой. Этот вариант жители краевого центра начали рассылать друг другу в социальных сетях и популярных мессенджерах.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Владивосток официально утвердили на двухтысячной купюре. Одну сторону новой «дальневосточной» купюры украсит мост на остров Русский, а другую – космодром Восточный в Амурской области. Слова, спетые Ильёй Лагутенко много лет назад, стали реальностью в 2016 году. Дальний Восток вместе с Севастополем победил в общероссийском голосовании по выбору территорий, которые украсят банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.
Пока Центробанк не представлял официальный вариант новых денег. Накануне с заявлением по поводу банкнот снова выступил Лагутенко. Музыкант предложил заменить Русский мост на дальневосточный туман на море. По мнению музыканта, он такой же неопределённый в будущем, как курс валют.
Бомж семен почетный житель города должен быть на купюрее
У каждого чиновника путинской вертухали перед вступлением в должность в правой руке должен быть приговор суда с 15 годами строго режима и конфискацией имущества, а в левой приказ о назначении на должность. Ну и воронок у подъезда отвезти клиента в постоянной готовности.
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Что, падает интерес к подследственному, даже комментов почти нет. Вот так всегда, попал чел в беду, никому становится не нужен.
А ты видать его дружбан сочувствующий?Сходи помолись на ступеньках мерии.
Да, узнаю Приморье Тудей, с их приколами))) Зайду к вам сегодня вечерком)))