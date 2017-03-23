18 участников конкурса "Учитель года" во Владивостоке заявили о себе

Во Владивостоке определились участники профессионального конкурса «Учитель года – 2017», который является этапом традиционного одноимённого всероссийского конкурса. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало об очередном конкурсе, цель которого – обмен педагогов опытом, повышение педагогического мастерства и обретение дополнительных стимулов для профессионального совершенствования.

18 владивостокских педагогов успешно прошли первый этап – конкурс документов. Каждый из участников представил конспект одного из своих уроков, изложил основные вехи собственного педагогического опыта и написал эссе «Моя профессия - учитель». В этих эссе учителя сформулировали свои педагогические кредо и поделились радостью, которую приносит им работа с детьми.

Преподаватель изобразительного искусства школы № 13 Ольга Волошина написала: «В современном мире творчество – это не излишество и экзотика, это – дорога в будущее… Я рассматриваю образовательный процесс как пространство для адаптации к жизни. Ребенку предлагается найти то место в этом мире, которое максимально соответствует его возможностям и способностям…»

Учитель русского языка и литературы школы № 60 Анастасия Воинова определила качества истинного педагога: «В первые годы работы – учитель добрый и веселый. Потом – учитель, который развивается, растёт. Сейчас – это тот, кто умеет творить, умеет изобретать. Но всегда было убеждение, что настоящий учитель - тот, кто вовлекая ребенка в мир неизвестного, никаким образом не поранит его душу, не обидит нечаянно сказанным словом.»

Учитель физкультуры и основ безопасности жизнедеятельности школы № 82» Валерий Думлер, чей стаж педагогической работы насчитывает 37 лет, признался: «Пусть я иногда излишне эмоциональный, но всегда живой, искренне желающий видеть своих учеников успешными в учёбе и в будущей взрослой жизни. И это стремление побуждает меня к работе над собой, ведь нельзя научить тому, чего не знаешь сам. Я давно определил главный принцип в работе учителя – обучать и воспитывать собственным примером.»

Учитель начальных классов школы № 52 Виктория Зензина написала в эссе: «Я ощущаю прилив радостных чувств, когда в начале урока вижу 29 улыбок и множество сияющих глаз, когда в конце урока слышу: «Как? Уже закончился? Так быстро!». Когда младшие школьники – дети необыкновенные и непосредственные, принимают мою помощь и поддержку, когда они довольны собой и благодарны мне. Моя цель и моя награда – достижения моих учеников. Я уважаю ученический труд. Я ответственно готовлюсь к каждому уроку: продумываю, как закрепить пройденный материал, как организовать открытие новых знаний, как лучше использовать презентацию с применением мультимедиа…»

В очном этапе конкурса учителям предстоит доказать уровень своего профессионализма в нескольких испытаниях: провести открытые уроки, выступить на методическом семинаре, провести мастер-классы для коллег, выступить на импровизированном педсовете по актуальным вопросам школьного образования, представить коллективный образовательный проект, стать участниками дискуссии об образовательной политике.