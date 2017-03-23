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Резидентов курорта "Приморье" могут оштрафовать за срыв сроков строек

Резидентов курорта "Приморье" могут оштрафовать за срыв сроков строек
Если к осени в игорной зоне не вырастут новые здания, договор расторгнут
вчера, 12:56
Общество | Приморский край
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Фото: Sportliga.com

Вице-губернатор Приморья Евгений Полянский проинспектировал стройки на территории интегрированного развлекательного курорта «Приморье».  В итоге он пришёл к выводу, что работы инвесторы ведут недостаточно активно.

По словам Полянского, к осени 2017 года на территории курорта «Приморье» должны быть возведены корпуса новых казино и гостиниц. Однако сегодняшнее состояние строек не позволяет быть уверенными в том, что здания будут готовы. Вице-губернатор сообщил, что резиденты, не выдержавшие условия инвестиционного соглашения, будут подвержены штрафным санкциям вплоть до расторжения партнерского договора, а на свободные участки найдут новых инвесторов.

«Если иностранные партнёры по каким-либо причинам не выполнят своих обязательств в обозначенные сроки, мы оповещаем их о расторжении инвестиционного договора с последующей выплатой штрафов за невыполнение работ», – сообщил Евгений Полянский.  

Он добавил, что проект создания игорного курорта «Приморье» имеет большое значение для социально-экономического развития края, поэтому региональные власти и девелопер проекта АО «Корпорация развития Приморского края» будут прикладывать все усилия для его реализации и завершения строительства в сроки, прописанные в генеральном плане инвестпроекта.

В опалу по итогам инспекции попали объекты компаний "Даймонд Форчун Холдингс" и "Роял Тайм Прим", где представители администрации Приморья зафиксировали "неудовлетворительные темпы строительства".

В качестве достойного примера реализации инвестиционного проекта Евгений Полянский привёл действующее казино Tigre de Cristal – проект гонконгской компании Melco. К концу марта эта же компания завершит разработку дизайн-проекта второго объекта и совместно с южнокорейской компанией Kanwon Land приступит к строительству нового комплекса стоимостью 500 миллионов долларов.

«Среди желающих заниматься реализацией проекта интегрированного курорта «Приморье» уже есть много крупных инвестиционных компаний, поэтому найти замену на освободившиеся участки не будет проблемой», – заявил вице-губернатор.

 
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Комментарии
  • Пенсионер  (вчера, 13:20 )

    В общем, всё плохо!



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