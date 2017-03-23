"Дорожный пристав" вычислил во Владивостоке почти 600 должников

В рамках рейда проверили более 8 тысяч автомашин

Сотрудники службы судебных приставов Приморья проверили 8 тысяч машин на дорогах Владивостока и выявили около 600 должников. Помогло им устройство «Дорожный пристав», сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю.

«В первый день рейда в центре Владивостока выявлено 87 автомобилей, владельцы которых имеют задолженность. Большая часть автовладельцев – нарушители правил дорожного движения. Также судебные приставы выявили должников налоговых органов и кредитных учреждений. На одну автомашину был наложен арест. Судебные приставы оставили её на хранение должника», - говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства объяснили водителям–должникам способы оплаты штрафов и вручили требования о явке в районные отделы судебных приставов.

На следующий день то же самое происходило на Второй речке. Там проверили около 7 тысяч машин, владельцы 500 из них оказались неплательщиками. Приставы на месте взыскали 29 тысяч рублей и арестовали 4 автомобиля. Один из них - Toyota Sprinter - отправили на штрафстоянку: владелец иномарки задолжал банку более 300 тысяч рублей.

«Дорожный пристав» - аппаратно-программный комплекс (АПК), для поиска автомобилей в автоматическом режиме, призванный считывать регистрационные номера проезжающих автомашин и проверять их по базам данных Федеральной службы судебных приставов, налоговой инспекции и ГИБДД, используя стационарные или передвижные телекамеры, устанавливаемые вблизи постов ДПС.