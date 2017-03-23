Сегодня во Владивостоке практически не было крупных заторов

Сегодня дороги Владивостока были загружены как обычно – на 4 балла. В городе практически не наблюдалось крупных заторов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сильнее всего оказался загружен проспект 100-летия Владивостока. 6-балльная пробка от Магнитогорской улицы до остановки «Молодёжная» продержалась почти два часа. Замедленное движение наблюдалось и в обратном направлении. От «Молодёжной» до парка Победы автомобилисты «ползли» целый час.

Мощный затор сковал и дорогу от Луговой до Руднева. В утренний час пик плотность движения в данном направлении достигла 8 баллов. Впрочем, такая сильная загруженность наблюдалась очень короткое время. К настоящему времени трафик на этой дороге упал до на обычной «пятёрки».

На 5 баллов была загружена Светланская улица в сторону центра города. Такая плотность трафика является обычной для этой дороги. Впрочем, на большинстве дорог приморской столицы машин было и того меньше.

Весьма свободно было сегодня на Русской улице. По направлению к путепроводу на Второй речке там зафиксирован 3-балльный трафик – это на порядок ниже обычного. Чаще всего здесь собираются заторы мощностью в 6-7 баллов.

Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», замедленное движение наблюдалось на дороге от остановки «Чкалова» до улицы Чапаева. Это направление полностью разгрузилось лишь спустя 2,5 часа.