Владимир Путин отметил заслуги Виктора Шалая

Директор Приморского государственного музея имени В.К. Арсеньева Виктор Шалай получит премию президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры. Соответствующий указ - о присуждении премии и присвоении звания лауреата - опубликовала пресс-служба главы государства, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Владимир Путин учёл предложения президентского Совета по культуре и искусству по итогам 2016 года и принял решение о премировании молодых деятелей культуры. В список попали всего три человека: художник, искусствовед Вера Лагутенкова; популярный актёр Антон Шагин и известный многим в Приморье директор краевого музея имени Арсеньева Виктор Шалай. Он получит премию за сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия, создание современных музейных экспозиций.

Указ подписан 22 марта 2017 года. Несколько месяцев назад музей во Владивостоке претендовал на звание лучшего по версии The Art Newspaper Russia: организаторы отмечали высокую посещаемость учреждения, коллекцию с 400 тысячами подлинников, развитие инклюзивных программ и внимание маркетингу. Соперниками приморцев были Государственная Третьяковская галерея, Институт русского реалистического искусства, Московский музей современного искусства и Музей русского импрессионизма. Правда, на финальном этапе единственное региональное учреждение выбыло из борьбы.

Также в этом году президент решил отметить премией заслуги художественного руководителя краевого драмтеатра Ефима Звеняцкого и актёра Валентина Запорожца