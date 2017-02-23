Над Владивостоком прогремел праздничный салют

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Горожане 10 минут наблюдали зрелище, организованное военными
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Финальную точку в праздновании 23 Февраля во Владивостоке поставили военные. «Небесные вспышки» над центром города начались в 21:00 и продолжались в течение 10 минут.
Исполнители – военнослужащие Тихоокеанского флота - находились с двумя салютными установками у Владивостокской крепости. Как и анонсировало РИА «Восток-Медиа», всего получилось 30 залпов. Артиллеристы соединения морской пехоты запускали специальные осветительные боеприпасы на высоту до 600 метров.
По информации пресс-службы ТОФ, звуковое сопровождение салюта в городе воинской славы обеспечили 122-миллиметровые гаубицы Д-30.
Ранее сегодня командующий флотом адмирал Сергей Авакянц вместе с руководством Владивостока и Приморского края, ветеранами и общественностью участвовал в торжественных мероприятиях. В течение дня празднование Дня защитника Отечества проходило на Корабельной набережной, центральной площади, Спортивной набережной. Работала выставка вооружений и военной техники береговых войск Тихоокеанского флота. Военнослужащие тыла ТОФ угощали всех желающих флотской кашей и горячим чаем.
в это время был на площади. Звуковое сопровождение слышал, салюта не видел. Видемо флот это мероприятие организовал для тренировки личного состава, что бы потренировались в чистке орудий, после праздника.