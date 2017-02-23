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Приморский силач Иван Савкин оказался ещё и шахматистом : РИА "Восток-Медиа"
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Приморский силач Иван Савкин оказался ещё и шахматистом

Приморский силач Иван Савкин оказался ещё и шахматистом
Об этом он рассказал в День защитника Отечества
23 февраля 2017, 21:05
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Известный житель Владивостока Иван Савкин сегодня вновь продемонстрировал свою силу. Во время праздника на центральной площади он сдвинул с места и протащил боевую машину «Град» весом 13,7 тонны. Заодно Савкин ответил на многочисленные вопросы пытливых земляков, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Одна из машин, представленных сегодня на выставке боевой техники и вооружений, оказалась в центре особого внимания. Приморский силач Иван Савкин, который год назад на морозе сдвинул с места 30-тонный тягач с прицепом, сейчас предпочёл более лёгкий вариант – БМ-21 весом 13 тонн 700 килограммов. Это модернизированная реактивная система залпового огня «Град» на базе автомобиля повышенной проходимости «Урал».


 

 

 

Савкин протащил «Град» несколько метров и объяснил зрителям: «У меня позавчера было большое выступление – сдвинул с места электровоз массой 288 тонн, а сегодня уже на остатке сил, скажем так. К тому же сама боевая техника - своеобразная, у неё тяжёлая мощная ходовка».


 

 

После этого двухметровый «силач-буксировщик» с видимым удовольствием разрешил сфотографироваться с ним и ответил на вопросы. Например, о том, участвует ли в каких-то чемпионатах, является ли чемпионом на российском  или мировом уровне. «По какому виду спорта? Я кандидат в мастера спорта по шахматам!» - заявил спортсмен.

Также он рассказал: «Силовым экстримом я не занимаюсь, к сожалению или к счастью».

По словам Савкина, ближайшие два месяца он посвятит поездкам по Приморскому краю с лекциями о здоровом образе жизни. В том числе проведёт показательные выступления в Находке.


 

 

 

 
 
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Комментарии
  • Русский 2  (23:51, 23.02.2017)

    Каким ещё шахматистом, журналисты ПК. вы позоритесь на весь край, у данного шахматиста справка 7Б, он в армии поэтому и не служил ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) А то что он там говорит, так он не в себе, и периодически по весне у него бывают такие загоны, он такие ещё истории может рассказать, про кибернетических чекистах, и подводной лодке на человеческом реакторе. ))) Там . патология конкретная.

  • Русский 2,5  (вчера, 12:22 )

    Справка -7Б - это психопатия (аномалия характера) . Психопатия (от греч. psyche – душа и pathos – страдание, болезнь) - неадекватное развитие . . . Бред полный, у Вани вполне, по виду, лицо Сократа, улыбка Энштейна и познания Даля. Тащи вагоны дальше Ваня и никого не слушай.

  • Турыст  (вчера, 12:16 )

    Если Ваня пойдет в армию, а это будет лицо армии, то амеры опять заставят нас попилить все ракеты и лодки, лучше уж пусть трамваи тягает.

  • Пётр  (23:58, 23.02.2017)

    Ваня у тебя на футболке реклама магического салона. Ты теперь стал истинным "Гарри Потером", куп и себе ещё метлу, и шляпу на Луговой, будишь настоящий маг. Вместо шляпы можно и кастрюлю, тебе пойдёт.

  • Олег   (вчера, 01:36 )

    Да ладно, че вы так, Иван - лицо медийное, а таковое вынуждено идти такими тропами к известности в нашей стране. Владимиру Вольфовичу еще справку выдайте)

  • Пётр  (вчера, 01:58 )

    Олежа так над Владивостоком из других регионов ржут из-за этого дауна, слава о нём уже давно его опередила и "мчится, мчится, мчится". У нас что настоящих нормальных спортсменов нет в силовых видах спорта ? Отвечу есть и почти в каждом клубе, но в новостях только Ваня-даун. Кстати кликуху ему дали на Чуркине, он там занимался лифтом в убежище.

  • WMEM  (вчера, 02:09 )

    Завидуйте молча, телепузики. Собака лает, караван идет&#128536;&#9996;&#128513;

  • Петя  (вчера, 11:02 )

    У кого, что болит тот о том и говорит, привет и пока Муха.

  • Русский 2  (вчера, 02:26 )

    И пробор попроси, чтоб сразу прочесал. Гы гы гыW

  • СЛАВА  (вчера, 11:04 )

    Опять чуркинское чудо )

  • Wersus  (вчера, 11:05 )

    Нет не чудо, жертва научной фантастики.

  • Тихая обитель  (вчера, 12:10 )

    Ваня клиент Шепеткова, а сила от ума и в шахматы он играет, он их ест, коробками.

  • олений пенис  (вчера, 12:19 )

    Зшря на чела набросились. У нас страна свободных людей. Одинпо России в спасательном жилете от края и до края ходит, другой тепловозы толкает, а есть еще ловкачи-миллиарды из казны расхищают и за бугром ховают. Этот из безобидных.

  • Ваня  (вчера, 12:55 )

    Пару лет назад Погодаев М. интересную статью об Иване писал. https://vk. com/pogodaevmisha?z=photo146645081_353658300%2Falbum146645081_00%2Frev

  • Ваня  (вчера, 12:58 )

    https://vk. com/pogodaevmisha?w=wall146645081_1658%2Fall

  • Русский 2,5  (вчера, 15:45 )

    Ваня, ты наверное в шахматы сел играть, на этих сайтах ничего нет, заигрался наверное, выплюнь шахмату.

  • Жека  (вчера, 17:42 )

    Собака лает, а караван идет, никчемные завистники любят копаться в чужом грязном белье, сами в жизни ничего подобного не сделав, гадят и хаят людей целеустремленных. Прочитайте баню Крылова , , Слон и Моська, , узнайте себя в мелкой шавке.

  • Русский 2,5  (вчера, 18:23 )

    Жека, сосед Ванин по палате 6?

  • Жека  (сегодня, 00:17 )

    Ну вот и пример. . . . гав, гав, гав. . . . сейчас он еще полает. . . .



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