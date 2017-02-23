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Толпа владивостокцев выстроилась за бесплатной кашей : РИА "Восток-Медиа"
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Толпа владивостокцев выстроилась за бесплатной кашей

Толпа владивостокцев выстроилась за бесплатной кашей
Пока взрослые тянулись за гречкой, дети были увлечены танками
23 февраля 2017, 17:27
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Во Владивостоке и других городах Приморья продолжается празднование Дня защитника Отечества. В краевой столице традиционно сотни горожан собрались на центральной площади. Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», одних больше интересовала обещанная мэрией бесплатная каша, других – выставка современной военной техники.


 

 

 
 

 

 

Как только по площади начал распространяться запах гречки, приготовленной военными тут же, на полевой кухне, в очередь выстроились сотни желающих. При этом обошлось без давки и драк – каши получилось 1,5 тысячи порций.


 

 

 

 

 

 

 

Кроме еды, многих также интересовала военная техника. Пока дети лазили по танкам, известный приморский силач Иван Савкин сдвинул на несколько метров боевую машину БМ-21. Её вес, по словам Савкина, 13 тонн 700 килограммов.


 

 

 

 

 

 

Менее известные приморцы тоже делились с окружающими хорошим настроением. Сергей Дранкович рассказал корреспонденту редакции, что раньше жил в Сибири и там же служил в армии, но уже 30 лет его жизнь связана с Владивостоком: «Приходим с женой каждый год сюда, на площадь, а вечером садимся за стол. Наш внук тоже всегда в восторге и от каши, и от техники. Для меня 23 Февраля - это очень знаменательный праздник, так как все мужчины относятся к защитникам Отечества».

Максим Ковалёв тоже пришёл с семьёй – с супругой и детьми: «Вчера принимали поздравления от сыновей в детском саду – они исполняли стихи и песни. Всё было очень  достойно, красиво, приятно и отцам, и мамам. Сегодня - как у всех: праздничный стол, поздравления дедушек. Самое главное - люди помнят о том, что родину надо защищать. Детям очень нравится боевая техника, уже успели изучить все машины и по книжкам, и вживую. А в длинной очереди за кашей решили не стоять, потому как уже вчера дети успели попробовать настоящую армейскую кашу, которой их угощали в саду».

По мнению Максима Анатольевича, очевидно, что с каждым годом улучшается организация мероприятий в честь 23 Февраля на центральной площади Владивостока.


 

Дмитрий и Валентина Анциферовы рассказали: «Для детей это целое событие, когда есть такой вид транспорта, который не увидишь каждый день на улице. Регулярно приходим сюда с детьми и соседями. Коллеги и родственники также активно поздравляют по вотсапу. А вечером по традиции празднуем с родителями, бабушками, дедушками, дарим друг другу интересные подарки – например, печенье с символикой Дня защитника Отечества». Дмитрий подчеркнул: «Мы, защитники, являемся опорой для наших дам». 

Интересным собеседником оказался 62-летний ветеран боевых действий, моряк Виктор Яровой. Сам он – из Амурской области, во Владивостоке живёт с 1972 года и всегда по возможности участвует в праздничных мероприятиях. «Приходилось ходить в дальние походы, разминировать Суэцкий залив, взрывать глубинные мины – благодаря этому люди сейчас пользуются этим каналом. Ничуть не жалею, что отслужил 3 года и после ушёл на флот, на 30 лет. Правда, во время службы потерял ногу, но для меня всегда был и остаётся кумиром лётчик Алексей Маресьев, поэтому случившееся ничуть не сломило боевой дух. Поздравляю всех тихоокеанцев с праздником!». 


 

Финальную точку в сегодняшнем праздновании поставит салют: во Владивостоке, по уточнённым данным пресс-службы ТОФ, он начнётся в 21:00. 


 

 

 
 

 

 
 
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Комментарии
  • Алекс  (18:01, 23.02.2017)

    Пора весь народ так кормить - экономически целесообразно !

  • victor 1234  (18:08, 23.02.2017)

    Да, довели народ, что за бесплатной кашей очередь!

  • олений пенис  (18:57, 23.02.2017)

    Я бы еще больше удивился, если бы за кашей никто не явился!

  • Почётный член  (20:51, 23.02.2017)

    Удивительно, что обошлось без давки и драк.

  • олений пенис  (вчера, 08:41 )

    Если бы каша была с котлетой, да со стопарем, то давок не миновать!



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