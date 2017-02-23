Председатель гордумы поздравила защитников Отечества

От имени депутатов думы Владивостока горожан поздравила с 23 Февраля спикер Елена Новицкая. Она считает День защитника Отечества праздником мужества, воинской доблести и преданного служения Родине.

«В этот день мы благодарим всех, от кого зависит неприкосновенность границ нашей страны и безопасность её граждан. Для Владивостока этот праздник всегда имел особое значение, на протяжении всей своей истории наш город является главным военным форпостом России на Дальнем Востоке. И сегодня люди в погонах составляют значительную часть жителей столицы Приморья, обеспечивая надёжную защиту мира и стабильности в регионе. Особая благодарность - нашим ветеранам, которые активно участвуют в общественной жизни города, проводят большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи, передавая память о великих победах прошлого новым поколениям», - сказала председатель гордумы.

Она пожелала защитникам Отечества успешной службы, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.