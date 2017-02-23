Во Владивостоке ищут преступника, который напал на телеоператора

Полиция Владивостока ищет мужчину, который вечером 22 февраля напал на телеоператора ГТРК «Владивосток» и пресс-секретаря компании «Экспресс Приморья» Максима Каленника. О происшествии РИА «Восток-Медиа» сообщает со ссылкой на vestiprim.ru.

Во вторник вечером Максим шёл по городу в сторону Покровского парка. Возле дома № 12 на Партизанском проспекте неизвестный мужчина попытался ударить его в грудь ножом для резки бумаги. При этом нападавший поскользнулся и упал, лезвие ножа сломалось. Пострадали только нагрудный карман куртки и служебное удостоверение.

Сотрудники МВД приняли заявление о нападении и сейчас ищут злоумышленника.

Максим Каленник подтвердил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» факт нападения и добавил: «Я не знаю, как это понимать - не думал, что у меня есть враги. Смущает только один факт - что он назвал меня по имени».



