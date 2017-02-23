"Адмирал" проиграл "Авангарду" в первом матче плей-офф

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» уступил в первой игре стартовавшей серии плей-офф с «Авангардом». Подопечные Александра Андриевского отдали противнику победу после 105 минут сражения, в третьем овертайме, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне в Омске прошла первая игра приморцев и омичей в рамках первого раунда плей-офф. «Моряки» продемонстрировали свой настоящий дальневосточный характер. Чтобы выявить сильнейшего, командам потребовалось отыграть почти 6 периодов. Исход матча решился во время третьего овертайма.

Счёт игры открыли хозяева площадки в первом периоде. Ворота приморцев «распечатал» Юнас Анелёв. Во втором временном отрезке Максим Казаков его сравнял – 1:1. Ни третий период, ни два овертайма сильнейшего не выявили. Только в третьем овертайме, когда общее количество игрового времени перевалило за 105 минут, соперникам удалось забросить ещё одну шайбу. Её автором стал Александр Кучерявенко.

Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский назвал игру хорошей в исполнении обеих команд. «К сожалению, не получилось забить на один гол больше. В этом вся разница. Отметил бы ребят: старались, бились – это надо перенести на следующую игру. Этот матч – уже история, надо его забыть», - заявил наставник.

Вторая игра пройдёт в Омске в пятницу, 24 февраля. После этого команды прилетят во Владивосток, где сразятся 26 и 28 февраля. При необходимости следующие матчи состоятся 2, 4 и 6 марта. При этом только один из них – 4 марта – на родной площадке приморской команды. Игры первого раунда проходят до 4 побед одного из соперников.

Большинство хоккейных экспертов единогласно называют омичей фаворитами пары, но и приморцев со счетов не сбрасывают. «Адмирал», возможно, самая молодая команда из тех, что есть, но она не такая жёсткая, которая только колотит соперника. Хотим мы этого или нет, а задачу-минимум - попадание в плей-офф - «Адмирал» решил. Сейчас дальневосточники будут более раскованы, попытаются выиграть один матч в Омске, чтобы тогда уже серьёзно бороться. Если им это удастся, серия будет более ровная, а если нет – им будет тяжело», - считает заслуженный тренер России и телекомментатор Сергей Гимаев.























































