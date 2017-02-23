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Известные приморцы: служба – то, что необходимо каждому мужчине: РИА "Восток-Медиа"
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Известные приморцы: служба – то, что необходимо каждому мужчине

Известные приморцы: служба – то, что необходимо каждому мужчине
По мнению служившего в гвардии, армия полезна и для девушек
23 февраля 2017, 09:25
Общество | Приморский край
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Фото: из семейных архивов героев материала

Известные мужчины Приморья рассказали о своей службе в армии. Каждый из них рассказал, почему служба важна и для современных молодых людей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 23 февраля, в России отмечается один из самых значимых праздников – День защитника Отечества. В преддверии «красного дня календаря» корреспондент редакции узнал у известных жителей Владивостока, как им помогла в жизни служба в армии и необходимо ли это сегодня, чтобы стать настоящим защитником. Часть из них проходила срочную службу в армии, а кто-то поделился своим опытом обучения на военной кафедре.

Известный приморский журналист, эксперт по криминалу Виктор Булавинцев рассказал, что в своё время служил в морских частях пограничных войск. При этом изначально он собирался пойти на сухопутную границу в качестве специалиста-кинолога, чтобы работать с собаками. Однако, несмотря на то, что журналист попал на флот – он об этом совсем не жалеет.

«В то время на флоте служили три года. Из них я больше полугода провёл в учебном центре в Анапе, где из меня сделали корабельного радиста. Потом мне серьёзно повезло, и по распределению я попал на новый флагманский корабль пограничных войск, который тогда только строился на заводе в городе Керчи. Эти корабли предназначались для охраны 200-мильной зоны. Именно на этом корабле мы совершили переход из Севастополя в Находку», - поделился Виктор Булавинцев. Он также признался, что сложно было, но только в первые дни. «Потом нас научили гордиться службой на флоте», - добавил Булавинцев.

Его старший сын уже отслужил в армии. «Срочная служба – это хорошая школа общежития. Ты учишься считаться с мнением других, уживаться с ними, появляется чувство команды», - подчеркнул журналист. К слову, ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что и вице-премьер России, почётный гражданин Владивостока Игорь Шувалов в своё время отправил своего младшего сына на срочную службу. Евгений служил в спецназе Тихоокеанского флота на острове Русском.

Сейчас Виктор Булавинцев продолжает общаться со своими бывшими сослуживцами. При этом делают это они чаще всего через социальные сети, где можно найти их сообщество и группу корабля.


 

«В этот момент моя невеста оканчивала учёбу в техническом училище, её ждали распределение и отработка.

Избежать распределения можно было, только выйдя замуж, поэтому мы зарегистрировали брак незадолго до окончания моей службы», - рассказывает Виктор Булавинцев.

Сомнений не было в том, чтобы пойти служить и у депутата Законодательного собрания Приморского края от «Единой России» Джамбулата Текиева. По распределению он попал в мотострелковую гвардейскую дивизию. «Дальше планировал исполнить свой долг в Афганистане, однако в итоге меня оставили в учебной части, где я по полгода обучал молодых ребят, которые туда приходили», - поделился Джамбулат Абдулхалимович. Он также добавил, что сегодня в школах не хватает уроков начального уровня военной подготовки, которая была бы полезна и для девушек.

«Армия – это та школа, которую должен пройти каждый. Она учит работать в команде, ответственности. Служить необходимо всем, но нужно предоставлять варианты альтернативной службы для тех, кто не может пройти срочную по каким-то семейным обстоятельствам, личным убеждениям или состоянию здоровья», - добавил депутат. При этом он не видит ничего зазорного в том, чтобы российские девушки также при желании могли отдать долг Отечеству таким же способом, как и мужчины. «У нас есть такие девушки, которые дадут фору любым парням», - пояснил Текиев.


 

 

Позицию Джамбулата Абдулхалимовича о важности армейской службы поддержал и его коллега, депутат Игорь Шауфлер, который провёл в военно-строительной части два года – с 1987-го по 1989-й. По его словам, от службы остались лишь хорошие воспоминания, и этот опыт необходим каждому. «Мне бы очень хотелось поздравить с праздником сослуживцев, в частности, командира роты Адаменко Николая Анатольевича и старшего прапорщика Ефимкина Валерия Михайловича. Я им очень благодарен за то, что дали азы понимания того, что такое армия и что такое мужской коллектив», - рассказал Игорь Шауфлер.


 

Опытом прохождения службы на военной кафедре поделились депутат Законодательного собрания от КПРФ Владимир Беспалов и директор Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета Феликс Ажимов.

«После обучения на военной кафедре у нас были сборы, которые проходили в части подводного плаванья и в полку связи морской авиации. Моя военно-учётная специальность была связана с организацией информационного обеспечения», - рассказал Феликс Евгеньевич. В его задачи входило проведение занятий с матросами и солдатами на военно-патриотические, информационно-военные темы, а также организация развлекательных мероприятий по субботам и воскресеньям.

«Досугом чаще всего была пробежка, но несколько раз мы ходили в кино и один раз на пляж. Кроме этого, я занимал должность заместителя командира взвода. Одним из самых ярких воспоминаний стало то, когда мне поручили командовать парадной коробкой во время визита на День ВМФ полпреда, бывшего генерала Константина Пуликовского», - поделился директор школы.

Владимир Беспалов успел прикоснуться к армейской жизни ещё до военной кафедры. Он родился в семье военнослужащего, который прослужил 26 лет и долго жил по гарнизонам. «Присягу я принимал в автодорожном батальоне, регулярно ездил на сборы. За 2 месяца службы я сбросил 14 килограммов. Тогда я специально бегал больше других – утром и перед ужином, занимался атлетикой – я поставил задачу стать настоящим солдатом», - рассказал депутат.

 
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Комментарии
  • Вот вот   (11:01, 23.02.2017)

    Двоякое чувство. . . Служил 91-93 , ( 18-20 лет )сама служба норм. Не напрягла. Как сыр в масле. Но когда пришел с армейки все сверстники уже поднялись, Мое мнение 2 лучших года в никуда. Как до армии был радиомехаником так им и остался. До армии были деньги на 2 Волги . Пропало бабло с денежной реформой. Работал телемастером ТВ видеомагнитофоны, декодеры в отечественные ТВ, Было все. Сдуру пошел, сам!!! Сделайте так, чтоб в армейку молодежь в очередь выстраивалась, (деньги, либо давайте высшее образование. . . ) лучшее время убивать в никуда бррр



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