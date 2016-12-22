Во Владивостоке "максимка" въехала в скорую на жёсткой трассе

Сегодня поздно вечером в районе улицы Адмирала Юмашева, 24а во Владивостоке автомобиль такси на скользкой трассе вмазался в фургон скорой помощи. Данная дорога славится постоянными авариями при каждом снеге, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В «день жестянщика», коим стало 22 декабря в столице Приморья, курьёзное ДТП произошло в районе «Патрисы». Водитель автомобиля Toyota Passo чёрного цвета с опознавательными знаками таксомоторной компании «Максим», судя по всему, не смог совершить безопасный манёвр. При спуске он въехал в припаркованный у обочины реанимобиль скорой помощи. У «Пассо» повредило весь «передок», оторвало бампер. Тяжелее пришлось медикам: в момент столкновения они были заняты тяжелобольным пациентом. В итоге врачам пришлось вызывать на помощь другой экипаж скорой помощи (не считая аварийного комиссара).

Внутриквартальная дорога на Адмирала Юмашева считается одной из самых проблемных во Владивостоке. Сложный ландшафт даёт себя знать при снеге любой интенсивности: трасса становится непроходимой и скользкой, что приводит к ДТП.







