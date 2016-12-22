Энергетики Владивостока принимают поздравления

Сегодня, 22 декабря, в здании «Дальневосточной энергетической компании» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню энергетика. С праздником владивостокских представителей профессий, связанных с электрической и тепловой энергией, поздравил вице-мэр, начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Юров.

Он сказал: «Вы обогреваете и освещаете наши дома, больницы и детские сады, учебные заведения, культурные и спортивные центры. За всем этим кроется огромный круглосуточный труд многотысячных коллективов энергетиков. В том числе благодаря вашим усилиям Владивосток становится более комфортным, светлым и благоустроенным городом. Уверен, что профессионализм, добросовестное и ответственное отношение к делу и в дальнейшем позволят владивостокским энергетикам успешно решать самые сложные задачи, стоящие перед отраслью. Благодарю всех работников и ветеранов энергетической отрасли за труд огромной социальной важности. Искренне желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия, сил и энергии для достижения всех поставленных целей!».

Юров поблагодарил работников и вручил лучшим специалистам подарочные книги, благодарственные письма и почётные грамоты администрации города.

В ходе торжественного мероприятия прозвучали также поздравления депутата думы города Владивостока, директора МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» Владимира Латышева и генерального директора «Дальневосточной энергетической компании» Виктора Милуша.















