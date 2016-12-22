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Владимир Курилов: назвать ДВФУ именем Карлова – достойное предложение: РИА "Восток-Медиа"
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Владимир Курилов: назвать ДВФУ именем Карлова – достойное предложение

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Владимир Курилов: назвать ДВФУ именем Карлова – достойное предложение

Владимир Курилов: назвать ДВФУ именем Карлова – достойное предложение
Проректор университета рассказал о вкладе дипломата в развитие АТР
сегодня, 15:47
Общество | Приморский край
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Фото: dvfu.ru, личный архив Владимира Курилова

Присвоить Дальневосточному федеральному университету имя российского посла Андрея Карлова – вполне достойное предложение. Такого мнения придерживается проректор по международным отношениям ДВФУ, в недавнем прошлом ректор ДВГУ Владимир Курилов. Профессор рассказал в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» о своём знакомстве и сотрудничестве с жестоко убитым в Турции дипломатом.

В Государственной думе РФ накануне предложили «увековечить память настоящего дипломата Андрея Геннадьевича Карлова, присвоив его имя Дальневосточному федеральному университету как образовательному форпосту в Азиатско-Тихоокеанский регион».

Проректор ДВФУ Владимир Курилов, будучи ректором Дальневосточного государственного университета, неоднократно встречался с тогда ещё чрезвычайным и полномочным послом России в КНДР:

«С Андреем Геннадьевичем Карловым мы интенсивно взаимодействовали с конца 90-х годов, тогда он как раз начал работать в Пхеньяне. В тот момент установились крепкие связи между ДВГУ, Университетом Ким Ир Сена и другими корейскими вузами. Именно тогда мы вновь начали приглашать во Владивосток северокорейских студентов на постоянной основе и по обмену, открыли стажировки для преподавателей и специалистов. При непосредственном участии дипломата в Пхеньяне проводились ежегодные книжные ярмарки. В годы его работы послом как раз наблюдался пик отношений между Россией и Северной Кореей.  

Мне до сих пор памятна поездка в составе делегации, возглавляемой полпредом президента Константином Пуликовским, на мероприятия в честь юбилея Трудовой партии Кореи. В тот год учёный совет Дальневосточного госуниверситета принял решение присвоить лидеру соседней страны Ким Чен Иру степень почётного доктора права. Меня в свою очередь руководитель Северной Кореи наградил орденом Дружбы I степени. Так вот, Андрей Карлов имел к этим событиям самое непосредственное отношение. К нему было в высшей степени уважительное отношение со стороны руководства КНДР. Дипломат до мозга костей, он образцово представлял свою страну за рубежом».


 

Пхеньян, 2005 год. На первом плане – Константин Пуликовский, Владимир Курилов, Андрей Карлов, Ким Чен Ир

 

По мнению Владимира Курилова, инициатива депутатов Госдумы о присвоении имени посла Дальневосточному федеральному университету требует самого серьёзного внимания:

«Знаете, в истории достаточно примеров, когда именем покойных дипломатов называли корабли и иные важные объекты. Андрей Геннадьевич, классный востоковед, имел непосредственное отношение к укреплению международных связей на Дальнем Востоке и в АТР. Поэтому, полагаю, мы услышали вполне достойное предложение о форме увековечивания памяти такого выдающегося человека».     

Ранее РИА «Восток-Медиа» опубликовало воспоминания об Андрее Карлове известного приморского журналиста Ольги Мальцевой

 
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Комментарии
  • Выпускник ДВГУ  (сегодня, 16:09 )

    Владимир Иванович, возродите ДВГУ. На деятельность ДВФУ без иронии смотреть невозможно.

  • John  (сегодня, 16:27 )

    Всё-таки это лишнее - давать имя убитого дипломата.

  • местный  (сегодня, 16:35 )

    И верните ДВГТУ. В ДВФУ инженерная школа уничтожена полностью.

  • 3авидонов  (сегодня, 17:09 )

    Курилов обкурился. Какое отношение Карлов имеет к нашему университету? В честь Карлова уже назвали город в Чехословакии - Карловы Вары. Меня аж блювать тянет от решений этих Курвил и Мироновых. Пусть Курвилов с Мироновым называет своих потомков именем Андрей (даже если родится девочка), и вообще сменят свои фамилии на фамилию "Карлов".

  • Второй фронт  (сегодня, 19:40 )

    Если бы выдающегося дипломата не убили, кто нибудь узнал бы, что он выдающийся?

  • олений пенис  (сегодня, 20:03 )

    Дипломату присвоили героя России. Какой подвиг он совершил?

  • Второй фронт  (сегодня, 20:28 )

    В него выстрелили 9 раз.

  • Zz  (сегодня, 21:02 )

    Идея назвать двфу именем дипломата глупа и вредна! Зачем? Кому это на самом деле надо? Иди- оты!

  • Во буд Жизнь дао?   (полчаса назад)

    Классный востоковед это Александр Евгеньееви Кожевников! Завкафедрой китаеведения! Где он? В Москве в Преподаёт Китайский!а кто здесь преподаёт ?

  • Старший Товарищ  (полчаса назад)

    "Журналисты", как всегда, жгут! "Жестоко" убитый! Просто скромно убит на посту, как солдат. Жестоко, это немножко другое. Дипломаты - всегда, как на передовой. Особенно, если страна в состоянии войны. Жаль, конечно, что людей убивают. Печально. Но, чтобы не убивали своих, наверное, нужно не убивать чужих?

  • олений пенис  (полчаса назад)

    Хватит с нас фетисовых арен. Что за моду взяли?В эпоху рассейского капитализьму только собственник пусть называет свое строение. Построил-назвал. Хоть сарай, хоть свинарник. Пусть госучреждения будут безымянными.



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