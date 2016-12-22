Владимир Курилов: назвать ДВФУ именем Карлова – достойное предложение

Присвоить Дальневосточному федеральному университету имя российского посла Андрея Карлова – вполне достойное предложение. Такого мнения придерживается проректор по международным отношениям ДВФУ, в недавнем прошлом ректор ДВГУ Владимир Курилов. Профессор рассказал в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» о своём знакомстве и сотрудничестве с жестоко убитым в Турции дипломатом.

В Государственной думе РФ накануне предложили «увековечить память настоящего дипломата Андрея Геннадьевича Карлова, присвоив его имя Дальневосточному федеральному университету как образовательному форпосту в Азиатско-Тихоокеанский регион».

Проректор ДВФУ Владимир Курилов, будучи ректором Дальневосточного государственного университета, неоднократно встречался с тогда ещё чрезвычайным и полномочным послом России в КНДР:

«С Андреем Геннадьевичем Карловым мы интенсивно взаимодействовали с конца 90-х годов, тогда он как раз начал работать в Пхеньяне. В тот момент установились крепкие связи между ДВГУ, Университетом Ким Ир Сена и другими корейскими вузами. Именно тогда мы вновь начали приглашать во Владивосток северокорейских студентов на постоянной основе и по обмену, открыли стажировки для преподавателей и специалистов. При непосредственном участии дипломата в Пхеньяне проводились ежегодные книжные ярмарки. В годы его работы послом как раз наблюдался пик отношений между Россией и Северной Кореей.

Мне до сих пор памятна поездка в составе делегации, возглавляемой полпредом президента Константином Пуликовским, на мероприятия в честь юбилея Трудовой партии Кореи. В тот год учёный совет Дальневосточного госуниверситета принял решение присвоить лидеру соседней страны Ким Чен Иру степень почётного доктора права. Меня в свою очередь руководитель Северной Кореи наградил орденом Дружбы I степени. Так вот, Андрей Карлов имел к этим событиям самое непосредственное отношение. К нему было в высшей степени уважительное отношение со стороны руководства КНДР. Дипломат до мозга костей, он образцово представлял свою страну за рубежом».





Пхеньян, 2005 год. На первом плане – Константин Пуликовский, Владимир Курилов, Андрей Карлов, Ким Чен Ир

По мнению Владимира Курилова, инициатива депутатов Госдумы о присвоении имени посла Дальневосточному федеральному университету требует самого серьёзного внимания:

«Знаете, в истории достаточно примеров, когда именем покойных дипломатов называли корабли и иные важные объекты. Андрей Геннадьевич, классный востоковед, имел непосредственное отношение к укреплению международных связей на Дальнем Востоке и в АТР. Поэтому, полагаю, мы услышали вполне достойное предложение о форме увековечивания памяти такого выдающегося человека».

Ранее РИА «Восток-Медиа» опубликовало воспоминания об Андрее Карлове известного приморского журналиста Ольги Мальцевой.