Циклон во Владивостоке: пробки, метель и сбивающий с ног ветер

Под конец декабря и после нескольких дней необычайного тепла погода всё-таки преподнесла жителям региона суровый сюрприз. Стихия ударила по краю минувшей ночью, а сейчас продолжает своё распространение. При этом главный удар ещё впереди, сообщает РИА «Восток-Медиа».

С самого утра Владивосток заметает. Краевой центр сковали жуткие пробки, причём фактически по всем направлениям – из-за снега въезд в город стал фактически невозможным. При этом полицейские запретили заезжать в город большегрузам.

Лестницы, тротуары и прочие пешеходные зоны неумолимо заметает. Порывистый ветер едва ли не сносит горожан с ног.

При этом, как уже писало РИА «Восток-Медиа», к вечеру погода в крае только ухудшится. Снег в Приморье начался ещё ночью в южной половине, но постепенно распространился на другие территории. При этом интенсивные снегопады сохранятся и предстоящей ночью 23 декабря.

Главный синоптик Приморского края Борис Кубай уже посоветовал работодателям отпустить подчинённых после обеда. С таким же предложением выступила мэрия.

Метель внесла свои корректировки в работе транспорта: по краю отменено множество междугородних автобусов и внутрикраевые авиарейсы. Таксисты в свою очередь предусмотрительно подняли цены за проезд.

Следующий снегопад ожидается в понедельник, 26 декабря.





























