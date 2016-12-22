Приморца арестовали после похода в загс

Житель Владивостока, находившийся в розыске, «засветился» в одном из городских загсов. Он решил вступить в новый брак, хотя ещё не расплатился по долгам с бывшей супругой, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Алиментщик достаточно долго нарушал свои обязательства и накопил долг 300 тысяч рублей. Деньги предназначались предыдущей семье, в которой растёт его несовершеннолетняя дочь. При этом неплательщик официально не работал, и судебный пристав начислял задолженность на основе средней заработной платы в России. Так как должник не проживал по адресу регистрации, его объявили в исполнительский розыск. Что было дальше, рассказали сотрудники пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

По их словам, «разыскать неплательщика удалось в одном из загсов города Владивостока - решив попрощаться с холостяцкой жизнью и вступить в новый брак, гражданин Б. никак не ожидал, что вместо марша Мендельсона услышит приговор судьи».

Мужчину опознала работник межрайонного отдела по розыску должников, их имущества и розыску детей. Правоохранители пригласили его в отдел судебных приставов по взысканию алиментных платежей и составили административный протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 150 часов либо административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Суд, рассмотрев дело об административном правонарушении, приговорил несостоявшегося жениха к 10 суткам ареста. При этом новая избранница алиментщика, узнав о наказании, захотела погасить часть его долга за счёт собственных сбережений.