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Губернатор Миклушевский: Сергей Сидоренко совершил мужской поступок: РИА "Восток-Медиа"
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Губернатор Миклушевский: Сергей Сидоренко совершил мужской поступок

Губернатор Миклушевский: Сергей Сидоренко совершил мужской поступок
Глава Приморья принял отставку своего заместителя
сегодня, 14:28
Политика | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Сергей Сидоренко с сегодняшнего дня не имеет отношения к исполнительной власти Приморского края. Губернатор Владимир Миклушевский принял отставку своего зама, в отношении которого проходят следственные действия. Вице-губернатор находится под домашним арестом, информирует РИА «Восток-Медиа».

Владимир Миклушевский принял заявление об отставке от своего подчинённого Сергея Сидоренко. Об этом глава региона сообщил сегодня, 22 декабря, во время подготовки телевизионной передачи «События года» на «Общественном телевидении Приморья» (программа выйдет в эфир 28 декабря).

Губернатор при этом отметил: пока следственные мероприятия не завершены, нельзя «вешать на человека ярлыки».

«Сказать, что человек виновен, может только суд, но он пока не состоялся, давайте не торопить события. В данной ситуации Сергей Петрович совершил мужской поступок – передал мне заявление об увольнении, чтобы не подводить коллег. Я его подписал», – сообщил Владимир Миклушевский.

Губернатор загадочно добавил, что любой человек, независимо от должности, социального положения, статуса, когда планирует что-то украсть, будет подвергнут преследованию – уголовному или административному.

«Это позиция президента России Владимира Путина, и я её разделяю. Порядочность и компетентность – это два основных принципа, которых должны придерживаться члены моей команды. Те, у кого иное отношение к работе, уходят по-хорошему или по-плохому», – прокомментировал Миклушевский.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», 21 декабря Фрунзенский районный суд выбрал для Сергея Сидоренко меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Чуть позже стало известно, что вице-губернатор, курирующий сельское хозяйство, является подозреваемым по двум статьям Уголовного кодекса – покушении на совершение преступления, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Вечером в среду Владимир Миклушевский впервые прокомментировал ситуацию вокруг своего зама и одновременно заявил об отставке директора департамента земельных отношений АПК Натальи Соколовой.

 
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Комментарии
  • 1ё2  (сегодня, 15:26 )

    "Губернатор Миклушевский: Сергей Сидоренко совершил мужской поступок" ну да 40 лямов не точто бабе, не всякому мужику по плечу. Гордимся

  • гы гы  (сегодня, 15:29 )

    40 на 2 мужской поступок

  • Hmel  (сегодня, 15:31 )

    А если бы это не была позиция президента России Владимира Путина, чтобы тогда делал Миклушевский. Сам набрал команду а теперь ссылается на В. В. Путина.

  • Член  (сегодня, 15:34 )

    Это все происки америкосов. . . Обама виноват!

  • 1ё2  (сегодня, 15:42 )

    Губеру пора самому "мужской поступок " совершить

  • Papa  (сегодня, 15:56 )

    а что Соколова совершила женский поступок?? или какой другой??. .

  • xxx  (сегодня, 15:59 )

    да, товарищ губернатор, сам уже , должен заявление написать, сколько можно в Москву летать. Интересно, у нашего мэра уже все отмели?или до последнего отжимать будут. . . Демократы!!

  • очевидец  (сегодня, 16:14 )

    В виновность Сидоренко не верится, не тот человек. Не надо всех чиновников под одну гребенку мести. Хочется верить в справедливость.

  • Нюша  (сегодня, 17:22 )

    Конечно , не верится. Собирался с японцами многомиллионные контракты заключить в сельском хозяйстве. , грандиозные. Видимо кого-то жадность сожгла, будут бизнес отживать. "Суражевка" , боюсь, пострадает, ели натуральные продукты, а когда отожмут, будут гнать всякую фигню.

  • Почётный член  (29 минут назад)

    Что вы что вы, все чиновники кристально честные, в особенности едросня, там почти святые! И не надо тут никаких гребёнок.



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