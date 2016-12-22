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В уходящем году приморские застройщики допустили тысячу нарушений: РИА "Восток-Медиа"
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В уходящем году приморские застройщики допустили тысячу нарушений

В уходящем году приморские застройщики допустили тысячу нарушений
По протоколам госстройнадзора им пришлось заплатить более 27 миллионов рублей штрафов
сегодня, 13:27
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края подвела предварительные итоги года. По подсчётам инспекторов, в 2016 году они провели почти две тысячи проверок и составили около тысячи протоколов о нарушениях. О некоторых из таких нарушений РИА «Восток-Медиа» рассказывало.  Общая сумма наложенных на застройщиков штрафов превысила 27 миллионов рублей.

Региональный стройнадзор  контролирует исполнение норм градостроительного законодательства как на строящихся объектах, так и на сданных в эксплуатацию. Проверки часто проводятся по обращениям граждан – в этом году их набралось около тысячи.

211 зданий в Приморье строятся при долевом участии будущих собственников. В течение года специалисты провели 113 выездных проверок таких объектов, а также регулярно анализировали отчётность и проектные декларации застройщиков. По итогам проверок составлено 163 протокола, возбуждено 14 исполнительных производств. Сумма наложенных штрафов составила почти 9 миллионов рублей, 20 % от этой суммы взыскано в федеральный бюджет.

В части регионального строительного надзора сумма наложенных на застройщиков штрафов составила почти 19 миллионов рублей, половина из них взыскана в пользу государства, отметили в ведомстве.

Активно велась работа и по достройке проблемных объектов и помощи обманутым дольщикам в Приморье. За истекший период инспекция провела 180 рабочих встреч и заседаний по реализации мероприятий дорожных карт по достройке проблемных объектов. Благодаря вмешательству инспекторов стройнадзора и администрации Приморского края удалось ввести в эксплуатацию 13 долгостроев. В этом году на финишную прямую вышли ещё два объекта: жилой дом на улице Махалина, 11а и часть дома на Славянской, 17 во Владивостоке.

При этом до сих пор не исполнено решение, принятое уже практически на всех судебных уровнях в отношении незаконной постройки возле исторического памятника в центре Владивостока, известного как дом Элеоноры Прей. РИА «Восток-Медиа» подробно освещало историю борьбы горожан за прекращение строительства в Почтовом переулке. В итоге строительство было остановлено, но шестиэтажное здание застройщик демонтировать не торопится.

 
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