"Единая Россия" поднимает против коррупции школьников и студентов

На заседании общественного экспертного совета по безопасности в Приморье определили основные направления работы по борьбе с контрафактным алкоголем и профилактике коррупции. Руководитель «Молодёжного антикоррупционного проекта» партии «Единая Россия» представил членам ОЭС по безопасности предварительные итоги работы за два месяца и основные направления деятельности на ближайшее время.

Как отметил руководитель партийного проекта Александр Щербаков, задачей «Молодёжного антикоррупционного проекта» является культивирование в молодёжной среде высоких морально-этических норм и ценностей, продвижение антикоррупционной модели поведения в обществе.

«Вся работа по реализации проекта направлена на содействие укреплению социальной стабильности региона, мы проводим ряд мероприятий, регулярно встречаемся с молодёжью в вузах, ведём приёмы в юридических клиниках. Кроме того, наш проект даёт хорошую возможность для самореализации в первую очередь представителям молодёжной среды. Так, в начале декабря мы объявили конкурс на лучший проект по борьбе с коррупцией среди старших школьников и студентов Приморья», – рассказал Александр Щербаков.

Сейчас тема борьбы с коррупцией является одной из главных в стране. Широкую огласку получило дело бывшего министра Алексея Улюкаева, продолжается следствие по деятельности бывшего губернатора Александра Хорошавина. В Приморье работе по профилактике коррупции тоже уделяется повышенное внимание. Как неоднократно подчёркивал губернатор края Владимир Миклушевский, «борьба с коррупцией для нас – это ключевая история».

«Коррупция разъедает всю систему. В первую очередь для меня важно, чтобы подчинённые были порядочными и компетентными. Неминуемо будет наказан тот чиновник, который пытается получить взятку или «откат», – отметил глава региона.

Как подчеркнул на заседании общественного экспертного совета Александр Щербаков, главная задача проекта – формирование антикоррупционного правосознания молодёжи.

«Нам предстоит сформировать одну общую модель поведения, которая должна быть основана на уважении прав, обязанностей и свобод», – отметил руководитель «МАП».

В рамках реализации проекта партийцы уже провели встречи со студентами вузов Приморья с лекциями на антикоррупционную тематику. Также состоялись открытые уроки в школах, объявлен конкурс среди старших школьников и студентов первых курсов. Ведётся работа по созданию специализированной учебной программы.

После представления проекта члены общественного экспертного совета приняли решение выработать совместные планы работы по формированию антикоррупционного правосознания молодёжи.