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"Единая Россия" поднимает против коррупции школьников и студентов

"Единая Россия" поднимает против коррупции школьников и студентов
В Приморье партийный проект представили на общественном совете
сегодня, 13:11
Общество | Приморский край
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Фото: primorsk.er.ru

На заседании общественного экспертного совета по безопасности в Приморье определили основные направления работы по борьбе с контрафактным алкоголем и профилактике коррупции. Руководитель «Молодёжного антикоррупционного проекта» партии «Единая Россия» представил членам ОЭС по безопасности предварительные итоги работы за два месяца и основные направления деятельности на ближайшее время.

Как отметил руководитель партийного проекта Александр Щербаков, задачей «Молодёжного антикоррупционного проекта» является культивирование в молодёжной среде высоких морально-этических норм и ценностей, продвижение антикоррупционной модели поведения в обществе.

«Вся работа по реализации проекта направлена на содействие укреплению социальной стабильности региона, мы проводим ряд мероприятий, регулярно встречаемся с молодёжью в вузах, ведём приёмы в юридических клиниках. Кроме того, наш проект даёт хорошую возможность для самореализации в первую очередь представителям молодёжной среды. Так, в начале декабря мы объявили конкурс на лучший проект по борьбе с коррупцией среди старших школьников и студентов Приморья», – рассказал Александр Щербаков.

Сейчас тема борьбы с коррупцией является одной из главных в стране. Широкую огласку получило дело бывшего министра Алексея Улюкаева, продолжается следствие по деятельности бывшего губернатора Александра Хорошавина. В Приморье работе по профилактике коррупции тоже уделяется повышенное внимание. Как неоднократно подчёркивал губернатор края Владимир Миклушевский, «борьба с коррупцией для нас – это ключевая история».

«Коррупция разъедает всю систему. В первую очередь для меня важно, чтобы подчинённые были порядочными и компетентными. Неминуемо будет наказан тот чиновник, который пытается получить взятку или «откат», – отметил глава региона.

Как подчеркнул на заседании общественного экспертного совета Александр Щербаков, главная задача проекта – формирование антикоррупционного правосознания молодёжи.

«Нам предстоит сформировать одну общую модель поведения, которая должна быть основана на уважении прав, обязанностей и свобод», – отметил руководитель «МАП».

В рамках реализации проекта партийцы уже провели встречи со студентами вузов Приморья с лекциями на антикоррупционную тематику. Также состоялись открытые уроки в школах, объявлен конкурс среди старших школьников и студентов первых курсов. Ведётся работа по созданию специализированной учебной программы.

После представления проекта члены общественного экспертного совета приняли решение выработать совместные  планы работы по формированию антикоррупционного правосознания молодёжи.

 
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Комментарии
  • Z  (сегодня, 13:17 )

    против себя что ли!

  • Прайс  (сегодня, 13:55 )

    Не . . . Просто бабки попилить , выделенные на это . . .

  • Flex  (сегодня, 14:20 )

    Партия коррупционеров сама себя вычистит? Не смешите мои сапоги!

  • 25  (сегодня, 15:19 )

    Яркий пример монополизации рынка т. е. коррупции-введение с 2017 г. обязательной установки на ввозимые иномарки системы Глонас. Вот и займитесь.

  • Володя  (сегодня, 18:20 )

    Комедия с трагедией в одном спектакле.

  • Почётный член  (7 минут назад)

    Для начала "Единая Россия" со своим чмом сулеевым разобралась бы. Нагло вырубленный сквер, а в едре и ухом не ведут по поводу бесчинств своего члена. Уж не коррупция ли тут случайно? Неужели едро решило обучать коррупции со школьной скамьи?



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