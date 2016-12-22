"Единая Россия" поднимает против коррупции школьников и студентов

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В Приморье партийный проект представили на общественном совете
|Фото: primorsk.er.ru
На заседании общественного экспертного совета по безопасности в Приморье определили основные направления работы по борьбе с контрафактным алкоголем и профилактике коррупции. Руководитель «Молодёжного антикоррупционного проекта» партии «Единая Россия» представил членам ОЭС по безопасности предварительные итоги работы за два месяца и основные направления деятельности на ближайшее время.
Как отметил руководитель партийного проекта Александр Щербаков, задачей «Молодёжного антикоррупционного проекта» является культивирование в молодёжной среде высоких морально-этических норм и ценностей, продвижение антикоррупционной модели поведения в обществе.
«Вся работа по реализации проекта направлена на содействие укреплению социальной стабильности региона, мы проводим ряд мероприятий, регулярно встречаемся с молодёжью в вузах, ведём приёмы в юридических клиниках. Кроме того, наш проект даёт хорошую возможность для самореализации в первую очередь представителям молодёжной среды. Так, в начале декабря мы объявили конкурс на лучший проект по борьбе с коррупцией среди старших школьников и студентов Приморья», – рассказал Александр Щербаков.
Сейчас тема борьбы с коррупцией является одной из главных в стране. Широкую огласку получило дело бывшего министра Алексея Улюкаева, продолжается следствие по деятельности бывшего губернатора Александра Хорошавина. В Приморье работе по профилактике коррупции тоже уделяется повышенное внимание. Как неоднократно подчёркивал губернатор края Владимир Миклушевский, «борьба с коррупцией для нас – это ключевая история».
«Коррупция разъедает всю систему. В первую очередь для меня важно, чтобы подчинённые были порядочными и компетентными. Неминуемо будет наказан тот чиновник, который пытается получить взятку или «откат», – отметил глава региона.
Как подчеркнул на заседании общественного экспертного совета Александр Щербаков, главная задача проекта – формирование антикоррупционного правосознания молодёжи.
«Нам предстоит сформировать одну общую модель поведения, которая должна быть основана на уважении прав, обязанностей и свобод», – отметил руководитель «МАП».
В рамках реализации проекта партийцы уже провели встречи со студентами вузов Приморья с лекциями на антикоррупционную тематику. Также состоялись открытые уроки в школах, объявлен конкурс среди старших школьников и студентов первых курсов. Ведётся работа по созданию специализированной учебной программы.
После представления проекта члены общественного экспертного совета приняли решение выработать совместные планы работы по формированию антикоррупционного правосознания молодёжи.
против себя что ли!
Не . . . Просто бабки попилить , выделенные на это . . .
Партия коррупционеров сама себя вычистит? Не смешите мои сапоги!
Яркий пример монополизации рынка т. е. коррупции-введение с 2017 г. обязательной установки на ввозимые иномарки системы Глонас. Вот и займитесь.
Комедия с трагедией в одном спектакле.
Для начала "Единая Россия" со своим чмом сулеевым разобралась бы. Нагло вырубленный сквер, а в едре и ухом не ведут по поводу бесчинств своего члена. Уж не коррупция ли тут случайно? Неужели едро решило обучать коррупции со школьной скамьи?