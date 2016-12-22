Кубай предложил отпустить жителей Владивостока с работы домой

По мнению главного синоптика Приморья, сегодня так будет лучше

Утренний транспортный коллапс во Владивостоке, о котором сообщало РИА «Восток-Медиа», может повториться после обеда. В связи с этим актуальные рекомендации дал руководитель «Примгидромета» Борис Кубай.

Он считает, что количество осадков во время нынешнего снегопада в краевой столице составит примерно 10–15 миллиметров. Этого может оказаться достаточно для транспортного коллапса в вечерний час пик.

«Но коллапс будет зависеть не только от количества выпавшего снега, но и от людей, особенно от решений руководителей всех уровней и властей. Не исключено, что конец рабочего дня может быть ознаменован многокилометровыми пробками, длинными очередями на автобусы и ходьбой домой пешком под штормовым ветром, что на фоне угрозы эпидемии гриппа крайне нежелательно. Всё это может негативно отразиться на здоровье горожан и вывести из строя большое количество специалистов», - подчеркнул Борис Кубай.

По его мнению, которое приводит редакция сайта Примпогода.ру, уже с обеда надо начать отпускать сотрудников различных предприятий и организаций. Особенно руководителям стоит позаботиться о подчинённых, живущих далеко от работы.

«Опыт показывает, что такие действия окупаются многократно», - добавил главный синоптик Приморского края.