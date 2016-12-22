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Дальневосточному федеральному университету предлагают новое имя

Дальневосточному федеральному университету предлагают новое имя
Идея обсуждается на самом высоком уровне
сегодня, 12:03
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", duma.gov.ru, turkey.mid.ru

В Государственной думе предлагают увековечить память посла Андрея Карлова, присвоив его имя Дальневосточному федеральному университету во Владивостоке. Российские власти сделали ряд заявлений по поводу убийства дипломата в Турции. Одна из инициатив непосредственно касается Приморья, сообщает РИА «Восток-Медиа».  

Накануне в Госдуме РФ состоялось пленарное заседание, на котором депутаты подготовили заявление «В связи с трагической гибелью чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турецкой Республике А. Г. Карлова».


 

«Андрей Карлов отдал много сил для полноформатного восстановления отношений России и Турции», – доложил председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает необходимым увековечить память посла мемориальной табличкой на главном здании МИДа в Москве. «Убийство посла в истории нашей страны не первый случай, и каждый раз мы увековечивали память тех, кто всегда на передовой и всегда отстаивает с открытым сердцем позицию страны», – заявил он.


 

Руководитель фракции «Справедливой России» Сергей Миронов предложил не менее концептуальный вариант:

«Предлагаем увековечить память настоящего дипломата Андрея Геннадьевича Карлова, присвоив его имя Дальневосточному федеральному университету. ДВФУ (в тексте стенограммы – ДФУ – Прим. ред.) – наш образовательный форпост и интеллектуальные гуманитарные ворота в Азиатско-Тихоокеанский регион. Считаем, что беззаветное служение России, дипломатический подвиг Андрея Геннадьевича зададут высокую патриотическую планку для нашей молодёжи».

Ранее президент России Владимир Путин присвоил Андрею Карлову звание Героя Российской Федерации посмертно.

Как считает редакция РИА «Восток-Медиа», в идее Миронова есть реальное обоснование: Андрей Карлов долгие годы трудился на российско-корейском направлении, в 2001 – 2006 годах – чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР. Дипломат вложил много сил в развитие экономических и культурно-образовательных связей между российским Дальним Востоком и Северной Кореей. В частности, при его непосредственном участии укрепились связи Дальневосточного государственного университета с ведущими вузами КНДР. Базовым вузом для создания ДВФУ, как известно, в своё время стал ДВГУ.

В Приморском крае в данный момент два «именных» вуза: Морской государственный университет имени адмирала Г. И.  Невельского и Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С. О. Макарова.

Год назад тогдашний председатель Законодательного собрания Приморского края Виктор Горчаков в интервью РИА «Восток-Медиа» выразил надежду, что главный вуз Дальнего Востока назовут именем Владимира Клавдиевича Арсеньева.

 
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Комментарии
  • Дерсу  (сегодня, 12:19 )

    имени Арсеньева может?тоже много чего сделал в освоении. . . а то как то с С-Кореей не складывается, она тут рядом испытания черте чего проводит? семье дипломата соболезнование

  • 3авидонов   (сегодня, 16:35 )

    Совсем чокнулся Серёжка Миронов-многожёнец. А что будет когда он пятый раз официально женится? Какое отношение Карлов имеет к нашему университету? Достаточно того, что в честь Андрея Карлова есть город в Чехословакии - Карловы Вары.



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