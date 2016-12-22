Из-за снега въезд во Владивосток стал практически невозможен

Обрушившийся на Владивосток снегопад парализовал движение в приморской столице. Весь город с утра сковали мощные 10-балльные заторы, сообщает РИА «Восток-Медиа».





Въехать во Владивосток сегодня было почти нереально. 10-балльный затор длиной в 9,6 километра сковал пригородную улицу Маковского и проспект 100-летия. Начавшись в районе поворота на «Чайку», пробка протянулась по всей магистрали вплоть до улицы Гоголя. Она закончилась только возле здания ВГУЭС.

Шестикилометровый затор сковал дорогу от микрорайона Снеговая Падь до Луговой площади. Там он соединился с другой пробкой, которая образовалась на дороге от улицы Вилкова до Светланской. В районе площади движение просто парализовало из-за ДТП с участием фуры.

Кроме того, подъём на Гайдамак стал очень сложным испытанием для многих автомобилистов.





Плотность трафика на данном направлении составила 8 баллов. Дорога в обратном направлении была загружена на «пятёрку» - это на 3 балла выше обычного. Пробки от Луговой площади разошлись и по другим направлениям. Так, плотность автомобильного потока в сторону Спортивной улицы варьировалась от 7 до 9 баллов, а в сторону улицы Руднева она достигла 8 баллов.

Серьёзно загруженной оказалась трасса Патрокл – Золотой мост. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», сила пробки этим утром менялась от 8 до 10 баллов. Этот двухчасовой затор протянулся по улицам Коммунаров, Героев-Тихоокеанцев, Олега Кошевого, Калинина и Надибаидзе.

В настоящую снежную ловушку превратился район улицы Нейбута. С утра там произошло уже несколько аварий. Причина их одинакова: водители не справлялись с управлением на заснеженных спусках и подъёмах. Так, столкновение произошло на улице Котельникова.





А этот инцидент произошёл на спуске с улицы Нейбута на улицу Вилкова.





Ещё одним происшествием отметилось пересечение Нейбута и Ладыгина.





В результате здесь собрались серьёзные пробки. Так, два часа пришлось «ползти» автомобилистам по дороге от Нейбута до кольца 3-й Рабочей. Этот затор охватил улицы Ватутина, Адмирала Юмашева, Котельникова и Аллилуева.

Не проехать было и на улице Русской – загруженность магистрали в сторону путепровода на Второй Речке составила 9 баллов. В сторону Выселковой наблюдалась такая же плотность трафика.

А вот Народный и Океанский проспекты, а также проспект Красного Знамени были загружены всего на «пятёрку». Это, конечно, выше обычной двух-трёхбалльной загруженности, но по сравнению с другими магистралями на этих дорогах было свободно.

Стоит отметить, что снегоуборочную технику сегодня всё-таки видели на владивостокских дорогах. Однако в некоторых районах города она просто стояла на обочинах – например, на улице 40 лет ВЛКСМ. Как сообщает dps_control, некоторые водители тракторов спали в кабинах, другие пили кофе. Их поведение, в общем-то, объяснимо: чистить скованную мощной пробкой дорогу – не самое разумное занятие. Мэрия в свою очередь отмечает: работу дорожных служб осложняет большое количество движущегося и припаркованного автотранспорта.





Автомобилисты отмечают, что уже сейчас начинаются проблемы на краевых трассах. Так, дорогу из Владивостока в Находку от снега никто не чистил. Максимальная скорость движения по ней – 60 километров в час, а то и меньше.