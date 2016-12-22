Перед праздниками полиция Приморья проверит все объекты с собаками

Накануне на заседании антитеррористической комиссии Приморского края представители правоохранительных органов и руководители муниципальных образований отчитались о мерах, которые предприняты для предупреждения терактов в канун новогодних праздников. Участие в заседании комиссии приняли руководители региональных структур ФСБ, МВД, погрануправления ФСБ, МЧС, Федеральной службы национальной гвардии.

Перед длительными зимними каникулами все оперативные службы приведены в повышенную готовность. На вокзалах края усилили интенсивность контрольно-досмотровых мероприятий. В местах массовых гуляний и в культурно-досуговых учреждениях, где будут проходить новогодние праздники, кинологи с собаками проверят все закоулки на предмет наличия взрывных устройств. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции и госинспекции по безопасности дорожного движения предупредили, что будут оперативно эвакуировать бесхозный автотранспорт вблизи мест массового скопления людей.

«Для обеспечения охраны общественного порядка в период новогодних и рождественских праздников задействованы сотрудники полиции, нацгвардии, частные охранные организации, дружинники», – сообщил представитель краевого УМВД.

Губернатор Владимир Миклушевский подчеркнул, что в профилактике терроризма, в том числе в период праздников важную роль играет бдительность граждан. Для них краевая пресс-служба разместила на сайте администрации Приморья памятку, в которой говорится о правилах поведения при угрозе теракта. Важно не трогать подозрительные предметы и не пытаться заглянуть внутрь коробок или пакетов. Тем более нельзя пинать предметы, лежащие на земле. Если вокруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, гражданам советуют не проявлять любопытства и спокойно идти в другую сторону, но не бежать, чтобы полиция не заподозрила попытки скрыться.