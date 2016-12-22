Компания владивостокского депутата лишила горожан детской площадки

Строительство магазина на улице Бестужева во Владивостоке, которым занимается компания депутата Дмитрия Сулеева, сегодня снова оказалось в центре скандала. Утром рабочие самовольно захватили часть местной детской площадки, расширив зону застройки.

Скандальная «депутатская» стройка на Бестужева, 40 продолжает доставлять неудобства жителям окрестных домов, сообщает РИА «Восток-Медиа». Этой ночью рабочие ООО «Версат» внезапно увеличили размер строительной площадки. Зелёный железный забор передвинули практически вплотную к дому № 21 на Посьетской. Стройка «залезла» прямо на детскую площадку. Теперь жителей дома оставили без детской горки – она оказалась за оградой. Об этом сообщила местная жительница Марина Аникеева.

«Сегодня под утро забор на стройке возле Бестужева, 40 плавно переехал в сторону дома, оставив от детской площадки две скамейки и песочницу. Внизу 12 человек с фонарём и металлическим скрежетом», - написала она в социальной сети Facebook.









Помехой для рабочих не стал даже снегопад. Как поведут себя жильцы – непонятно. Однако почти наверняка у них есть основания для обращения в правоохранительные органы. Впрочем, о том, что это произойдёт, жильцы знали ещё неделю назад. Об этом представительница дома Маргарита Граф сообщала на круглом столе, посвящённом проблемной стройке. «В 2010 году мы приватизировали землю под нашим домом и ещё ряд построек возле него. Грубо говоря, земля в 9 метрах от нашего дома – наша. 15 декабря рабочие сделали топографическую съёмку и провели по нашей земле красную черту, куда должны передвинуть забор. Это уже наша территория».

Если строители действительно залезли на чужую собственность, то подрядчику может грозить встреча с правоохранительными органами. Впрочем, здесь всё зависит от самих жильцов – неизвестно, захотят ли они обращаться в соответствующие ведомства или сложат руки.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в ночь с 7 на 8 декабря рабочие обнесли двухметровым железным забором сквер на Бестужева, 40 и начали готовить строительную площадку. Рабочие без всякого сожаления уничтожили многолетние деревья, которые высаживали ещё старожилы этого дома при советской власти. Данные действия привели к протестам местных жителей и привлечению к решению вопроса нескольких депутатов.