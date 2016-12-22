На дорогах Владивостока работает снегоуборочная техника

В мэрии также рассказали, что детям сегодня можно не ходить в школу

Автомобилисты Владивостока тормозят работу снегоуборочной техники. Рабочие ещё ночью начали уборку городских магистралей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На дороги Владивостока вышла снегоуборочная техника. Как рассказали корреспонденту редакции в пресс-службе мэрии, рабочие вышли на смену ещё ночью, когда снегопад только начался. «Они продолжают работать и сейчас, однако плотное движение автомобилей затрудняет работу снегоуборочной техники», - рассказала корреспонденту редакции замначальника управления по работе со СМИ мэрии Марина Ивлева.

В первую очередь специалисты работают на центральных улицах и основных городских магистралях для того, чтобы обеспечить личному транспорту горожан, а также автобусам безопасное передвижение.

Несмотря на то, что сегодня автомобилистов просили воздержаться от поездок на личном автотранспорте, большинство горожан всё-таки выехали на работу на машинах. При этом автобусы и другой общественный транспорт оказались полупустыми.

Специалисты мэрии также рассказали, что школы и детские сады сегодня работают. Те родители, которые решили оставить учеников дома, могут не волноваться – отсутствие в школе в таких случаях не считается прогулом.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что подавляющая часть владивостокской техники – комбинированная. До декабря некоторые машины выполняют летние работы – например, чистят дороги от грязи. К зимнему сезону их переоснащают чуть позже. Кроме того, часть техники постоянно находится в ремонте. Это связано с большим износом машин.