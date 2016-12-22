Штормовое предупреждение в Приморье: метели, порывистый ветер и снег

Стихия задержится в крае почти на два дня

Пришедший в Приморье снежный циклон ослабнет только завтра. В течение сегодняшнего дня непогода распространится по всей территории края. Благоприятная погода вернётся в край на выходных, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации портала «Примпогода», сегодня, 22 декабря, погоду в Приморье определяет углубляющийся циклон. Снег в разных районах края начался ещё минувшей ночью. Днём осадки усилятся и распространятся на большую часть территории края. В отдельных районах разыграется метель, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер усилится до 23 метров в секунду. Столбик термометра в течение дня остановится на отметке -1...-9 градусов, в некоторых районах – 3 градуса со знаком «плюс».

Интенсивные снегопады сохранятся и предстоящей ночью, 23 декабря. Выпадение снега будет сопровождаться сильным ветром, метелями и гололёдные явлениями. На дорогах большинства районов Приморья образуются снежные заносы.

Синоптики в связи с погодными условиями передали штормовое предупреждение. По их прогнозам, в южных и юго-восточных районах за 12 и менее часов может выпасть до 20 миллиметров осадков.

Глава «Примгидромета» Борис Кубай предупредил, что своей циркуляцией циклон охватит как минимум половину Приморья со всеми вытекающими последствиями. Именно поэтому главный синоптик региона порекомендовал рыбакам-любителям не выходить на лёд, а автовладельцам воздержаться от поездок на личном транспорте.

На выходных в регион вернётся благоприятная погода – осадков не предвидится, ветер ослабнет, но немного похолодает. При этом суббота и воскресенье будут солнечными. Выход очередного снегопада ожидается 26 декабря. Ориентировочно в понедельник над южной частью Жёлтого моря может зародиться новый циклон. Но расчёты указывают на то, что он пройдёт несколько южнее предыдущего и лишь частично заденет своим краем Приморье.