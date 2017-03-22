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На весенних каникулах Приморский колледж искусств проведёт конкурсы: РИА "Восток-Медиа"
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На весенних каникулах Приморский колледж искусств проведёт конкурсы

На весенних каникулах Приморский колледж искусств проведёт конкурсы
В них примет участие более тысячи одарённых детей
час назад
Первоклассное портфолио | Приморский край
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Фото: muzcollege.ru

Во время весенних школьных каникул во Владивостоке состоится сразу несколько региональных конкурсов юных музыкантов. Их традиционно проводит Приморский краевой колледж искусств, расположенный во Владивостоке по адресу улица Русская, 40. Организаторы называют это событие грандиозным по масштабу: в прошлом году в конкурсах приняли участие более тысячи школьников, в этом году участников не меньше. На конкурс съезжаются одарённые дети не только из Приморья, но и со всего Дальнего Востока. Концерты открыты для зрителей – прийти и послушать талантливых ребят в большой зал колледжа может каждый.  

Эти конкурсы на протяжении многих лет открывали талантливых детей, будущих звёзд в мире музыки. Многие из них после окончания общеобразовательных и музыкальных школ становятся студентами колледжа и Дальневосточного государственного института искусств.

В конце прошлом и на этой неделе уже состоялись конкурсы сольфеджио и школьных хоров. Лучшими коллективами в старшей возрастной группе жюри назвало хор «Вдохновение» из Райчихинска Амурской области и хор детской музыкальной школы при Приморском краевом колледже искусств. В средней группе победителем стал хор «Мальчиши» из владивостокской школы искусств № 6, а в младшей первое место разделили хор «Фантазёры» из Артёма и хор «Музыкальный калейдоскоп» из владивостокской школы искусств № 7. Выступления детей родители и педагоги записывали на видео, их можно найти на сайте Приморского колледжа искусств.  

Сегодня в колледже продолжается региональный конкурс фортепианных ансамблей. С 23 по 26 марта будет проходить конкурс исполнителей на народных инструментах, 27-28 марта – конкурс юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах. Череда региональных конкурсов завершится состязанием начинающих барабанщиков и трубачей.

В Приморье, по данным краевого департамента образования и науки, более 90% детей получают услуги дополнительного образования. По словам директора департамента Оксаны Мартыненко, самыми популярными видами дополнительного образования остаются художественное и спортивное направления – ими занимаются 35% и 33% ребят соответственно.

 
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