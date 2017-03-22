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Скандальный приморский "Угон.Квест" может вылиться в уголовное дело

Скандальный приморский "Угон.Квест" может вылиться в уголовное дело
Организаторы о победителе: "Забухал, наверное"
сегодня, 16:05
Общество | Приморский край
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Фото: ugongame.ru, предоставлены участниками квеста

Адвокаты Владивостока рассказали, в каком случае организаторов скандального «Угон.Квеста» можно привлечь к уголовной ответственности. Также юристы сомневаются, что у представителей игры вообще было право проводить подобное мероприятие, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во Владивостоке продолжает разрастаться конфликт между участниками «Угон.Квеста» и его организаторами. Накануне приморцы смогли встретиться с представителями игры и попытались получить ответы на многочисленные вопросы. Однако, по словам присутствующих на встрече людей, организаторы не только не смогли ничего объяснить, но и обвинили некоторых в том, что они заплатили слишком мало, чтобы возмущаться.

Основная претензия участников помимо того, что они столкнулись с различными техническими сложностями и нелогичностью заданий, заключалась в том, что они не получили того, чего ожидали. «Мы не увидели актёров, заявленных локаций и заданий», - сказал один из игроков на прошедшей встрече.

При этом на все свои вопросы люди получили лишь один ответ. «Игра была проведена в рамках того, что было указано на сайте. Спорьте, если хотите, пожалуйста», - прокомментировал представитель квеста Александр Факторов. По его мнению, обещанные эмоции их клиенты получили, все подружились, а кто-нибудь, возможно, «даже поженится». Именно это, уточнил Факторов, – главное (запись разговора имеется в распоряжении редакции). Весь разговор представитель квеста перебивал игроков, говорил, что не понимает вопросы, а также утверждал, что все претензии - это «субъективное мнение участников».

Человеку, который возмутился отсутствием актёров Факторов сказал, что за билет он заплатил 1400 рублей и ему «вообще должно быть стыдно». «Мы открытые и честные люди, мы организовываем честные квесты, а вы пришли вымогать у нас деньги», - заявил организатор «Угона».

«Квест для нас начался сейчас. Всем хочется прозрачности и честности, о которой заявляют организаторы. Мы хотим понять, кто и каким образом выиграл, проверить подстава это была или нет. На вопрос где финалист, организатор назвал имя Кирилл и сказал, что он "забухал, наверное". Совершенно ясно, что они не умеют работать с возражениями. Совершенно ясно, что они всех обманули, надо только понять как и где. Такое нельзя спускать с рук», - рассказал корреспонденту агентства один из присутствующих на встрече с организаторами людей.

С представителями квеста уже не согласились некоторые юристы Владивостока. Так, на сайте игры указано, что организацией занимался индивидуальный предприниматель Иванов Константин Константинович. Данное ИП было зарегистрировано совсем недавно – в декабре 2016 года. При этом организация массовых мероприятий не указана среди разрешённых видов его деятельности. Согласно данным классификатора, ИП занимается «Разработкой компьютерного программного обеспечения».

Публичная оферта, которая декларировалась и в различных СМИ, и на их сайте, описывала определённый перечень услуг, которые участники должны были получить за деньги. В том числе – количество актёров, призы, а также определённые задания.

«Получается два варианта. Если они организуют азартную игру с возможностью выиграть призы, то в таком случае они должны об этом говорить согласно закону об организации игр и лотерей, а также закону о рекламе. Если же они организуют развлекательное мероприятие, то в таком случае необходимо показывать весь ассортимент того, что предоставляют за деньги и всё это реализовывать. Игроки же заявляют, что не получили те услуги, за которые заплатили», - рассказал корреспонденту редакции один из практикующих приморских адвокатов.

То, о чём говорят участники квеста, можно описать как «неисполнение обязательств по договору оказания услуг». Более того, по словам собеседника агентства, дело может перейти из гражданской плоскости в уголовную. Это возможно в случае, если количество недовольных будет велико и подтвердится, что им не оказали услуги на сумму от 10 до 50 тысяч, так как это уже расценивается ущербом для людей. 

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что жители Владивостока обвинили один из городских квестов в мошенничестве. Участники ночной игры пожаловались, что из них на каждом шагу вытягивали деньги, а победителями стали «свои».


 
 
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Комментарии
  • Шел Саша по шоссе и...  (22 минуты назад)

    Да ладно, этот Александр Факторов, та ещё забавная зверушка. Ведет себя, как тпшка всегда и губы дует, когда кому-то не нравится. Его убогий ДПС контроль, с рекламой уровня - возьми тачку в прокате таком-то и шкура тебе отсосет. Это и есть его реальный уровень креатива. Даже если опустить этот развод на бабки, он, в принципе, ничего стоящего создать не может



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