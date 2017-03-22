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Воспитанники детсада во Владивостоке будут гулять на крыше

Воспитанники детсада во Владивостоке будут гулять на крыше
В мэрии объяснили, почему пришла такая идея
сегодня, 14:25
Общество | Приморский край
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В этом году после реконструкции, начавшейся в 2014-ом, во Владивостоке откроется ещё один детский сад. Он станет самым большим дошкольным учреждением краевой столицы; ещё одна особенность - дети там будут гулять и играть прямо на крыше.


 

На улице Интернациональной, 50 продолжается строительство современного детского сада, рассчитанного на 300 воспитанников. Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», речь идёт о капитальном обновлении здания времён СССР, побывавшего в частных руках: по планам, работа завершится в текущем, 2017 году.  

Пресс-служба мэрии отмечает: этот детсад на Чуркине станет самым большим во Владивостоке. Но главная особенность – полноценные прогулочные площадки на крыше. Из-за того, что вокруг вплотную стоят жилые дома, и нет свободной территории для площадок, решили сделать эксплуатируемую кровлю и разместить на ней террасы для прогулок.  

«На крыше уже установлены конструкции для беседок, горок и качелей, а  также высокие - почти по два метра - бортики по всему периметру, чтобы обезопасить процесс прогулок. Внутри здания ведется шпатлёвка стен и подготовка их под покраску и кафель. На улице устанавливаем  бордюр, готовим территорию под асфальтирование. Закончили устройство наружных сетей и установку забора», - рассказал инженер по надзору Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа Александр Нестеренко.


 

 

В цокольном этаже двухэтажного детского сада разместятся административные, служебные и технические помещения, прачечная и пищеблок. На первом этаже – 6 групп, медпункт, музыкальный и спортивный залы, на втором – 8 групп.

Объект на Интернациональной, 50 является частью программы мэра Игоря Пушкарёва по расширению сети дошкольных учреждений. По этой программе уже построили и реконструировали 24 детских садика на улицах Вилкова, Сахалинской, Некрасовской, Узбекской, Нейбута, Русской, Пихтовой, Магнитогорской, в Снеговой Пади, на Маковского, Ковальчука, Терешковой и Порт-Артурской. В результате такой масштабной работы с 2008 года в дошкольных учреждениях Владивостока появилось почти 10 тысяч новых мест. 


 

 

 

 

 
 
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Комментарии
  • Мария  (сегодня, 16:13 )

    Это хорошо, ну вот интересно, а подумать еще о старых садиках где нужна реконструкция и где детям негде гулять нормально. . И Из-за того, что садики в плачевном состоянии, у некоторых детей жуткие проявление различных болезнях, всем начихать.

  • lvbnhbq  (сегодня, 17:58 )

    а что логотип Playboy на крыше



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