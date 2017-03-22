В Приморье будущие первоклашки готовятся пойти в школу через портал

Родители будущих первоклассников в Приморье всё чаще пользуются Единым порталом госуслуг для записи детей в общеобразовательные школы. В 2017-м, как и годом раньше, запись проходит в два этапа, сообщает РИА «Восток-Медиа». Специалисты краевого департамента образования и науки регулярно консультируют родителей детей на предмет алгоритма действий при подаче документов.

С 1 февраля в городах и сёлах Приморского края стартовала запись будущих первоклассников. До 30 июня родители могут записать своих детей исключительно в школы по месту регистрации. Тем же, кто планирует пристроить своих детей в престижные или специализированные школы, нужно подождать лета. А пока что – хорошенько подготовиться. Приём на свободные места в школе «не по прописке» начнётся 1 июля и завершится 5 сентября.

В департаменте образования и науки Приморского края разработана инструкция, что необходимо сделать родителям в ответственный год подготовки к школе.

Подача заявления по месту регистрации (с 1 февраля по 30 июня). Родители или законные представители будущих первоклассников – граждан России предоставляют: документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя, оригинал свидетельства о рождении ребёнка и его ксерокопию, оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или пребывания и его ксерокопию. По своему усмотрению родители ребёнка представляют и прочие документы. С некоторых пор медицинская карта не является обязательным документом для зачисления в школу.

Если ребёнок не является гражданином РФ, его родителям или законным представителям придётся также предоставить заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя или законность представления прав обучающегося, заверенные копии документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Подача заявления на свободные места (с 1 июля). Более точную информацию о возможном зачислении родители могут узнать в интересующих их школах. Как проинформировали в департаменте образования, при приёме в образовательное учреждение первоочередным правом пользуются только дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.

Если раньше в престижные школы Владивостока родители загодя «занимали очередь» и отмечались по спискам, то 2 года назад такая практика исчезла. Случилось это при появлении государственных электронных сервисов. Как правило, в первый же день приёма на свободные места родители могут отправить заявление с пакетом сканированных документов через портал госуслуг или многофункциональный центр (МФЦ).

Алгоритм действий следующий: необходимо зарегистрироваться на сайте gosuslugi.ru. Затем в разделе «Ваше местоположение» выбрать ваш город (к примеру, город Владивосток). Далее – опцию «Органы власти по местоположению»; «Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока»; услуга «Зачисление в общеобразовательные учреждения города Владивостока». Затем нажать кнопку «Получить услугу», заполнить все необходимые поля. Кульминацией всего процесса станет, собственно, регистрация электронного заявления. Как показал прошлый год, сделать это лучше в первые же секунды сразу после полуночи с 30 июня на 1 июля. Зачисление оформляется в течение семи рабочих дней, но, как рассказали бывалые родители учеников, лучше проконтролировать процесс и подойти с утра пораньше в школу. Иногда электронные заявления могут потеряться в виртуальном пространстве.

Всю интересующую информацию родители будущих первоклашек могут получить по специальному телефону департамента образования и науки Приморского края: 8 (423) 240-62-99.



