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Владивостокские школьники сыграли в "Зарницу"

Владивостокские школьники сыграли в "Зарницу"
Спортивно-массовое мероприятие для ребят организовали морпехи ТОФ
сегодня, 13:24
Первоклассное портфолио | Приморский край
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Фото: пресс-служба ТОФ

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота на днях пригласили в гости учеников общеобразовательных школ Владивостока и воспитанников филиала Нахимовского училища, чтобы провести для них военно-спортивную игру «Зарница». Мероприятие вместило не только состязания в ловкости и меткости, но и занятия по поисково-спасательным работам, спортивному туризму и основам безопасности жизнедеятельности.  В нём приняли участие около ста двадцати подростков.

Как сообщил сотрудник пресс-службы ТОФ Владимир Матвеев, занятие проходило в три этапа. На первом мальчики и девочки продемонстрировали строевую выучку и прохождение строем с песней. На втором ребята метали гранату, стараясь попасть точно в цель. Третий этап представлял собой военно-прикладную эстафету.  Команды на скорость соревновались в надевании противогаза и каски. Затем ребятам нужно было  добежать до БТРа и проползти под ним.

После всех этапов соревнования перед школьниками с показательным рукопашным боем выступил взвод морской пехоты.  Кроме того, моряки ТОФ рассказали участникам «Зарницы» об истории части и героических подвигах морских пехотинцев в годы Великой Отечественной войны и в другие исторические периоды. Роты почетного караула из военно-патриотических клубов отдали воинские почести погибшим воинам и возложили цветы к мемориалу памяти соединения морской пехоты.

Такие спортивно-массовые мероприятия, соединённые с лекциями по патриотическому воспитанию молодёжи, спорткомитет Тихоокеанского флота и морские пехотинцы проводят регулярно.  

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что в Приморье военно-спортивной подготовкой увлечено немало школьников – в Находке создан целый «детский спецназ». Ребята много времени уделяют закаливающим процедурам, кроссам и силовым упражнениям. Во время каникул они выезжают в спортивный лагерь

 

 

 
 
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