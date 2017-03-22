Приморские спасатели вместо рыбаков достали из воды лыжника

Он решил прогуляться по акватории, несмотря на плюсовую температуру

Список провалившихся под лёд в Приморье разбавил мужчина на лыжах. До этого «Восток-Медиа» регулярно сообщало о беспечных автомобилистах и рыбаках.

Сегодня, 22 марта, представитель краевого учреждения по пожарной безопасности Юлия Козицкая рассказала журналистам о спасении лыжника во Владивостоке. Происшествие случилось во вторник в акватории Амурского залива, у низководного моста.

Причём изначально сотрудники Приморской краевой поисково-спасательной службы поехали в район жд/станции Угольная вызволять с небольшой глубины троих рыбаков – сигнал от них поступил в 15:32. На месте оказалось, что эти мужчины выбрались сами и помощь уже не нужна. В то же время рядом терпит бедствие лыжник 1960 года рождения.

В операции участвовали 5 спасателей и катер на воздушной подушке. В 17:10 мужчину с признаками переохлаждения передали бригаде скорой помощи.

«Уважаемые граждане! Не рискуйте жизнью! Не выходите на лёд!», — не устают повторять спасатели с учётом очевидного весеннего потепления в Приморье.