Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Жители посёлка в Приморье стали заложниками расширения железной дороги: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня среда, 22 марта 2017 года, 19:19
Организаторы приморского "Угон.Квеста" показали владельца Toyota Camry
Организаторы приморского "Угон.Квеста" показали владельца Toyota Camry
Рокер из США научил хабаровчан основам американского футбола
Рокер из США научил хабаровчан основам американского футбола
В Амур у Хабаровска продолжают стекать "ничейные" нефтепродукты
В Амур у Хабаровска продолжают стекать "ничейные" нефтепродукты
В хабаровском техникуме вспоминают морзянку
В хабаровском техникуме вспоминают морзянку
Сахалинский министр и его заместитель отправлены под домашний арест
Сахалинский министр и его заместитель отправлены под домашний арест
Регионы:


Популярное
сегодня, 09:27
В Приморье установка "ЭРА-ГЛОНАСС" занимает не больше часа
вчера, 21:18
Берег моря во Владивостоке чистят от лодочных гаражей
вчера, 21:36
Во Владивостоке пожарные эвакуировали полицейских
сегодня, 13:26
Новый генплан Владивостока сверстают с помощью омичей и японцев
вчера, 20:19
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
сегодня, 14:25
Воспитанники детсада во Владивостоке будут гулять на крыше
сегодня, 00:24
Губернатор Сахалина: мы полагаемся на объективность суда
сегодня, 13:02
Жители посёлка в Приморье стали заложниками расширения железной дороги
сегодня, 12:21
Приморские спасатели вместо рыбаков достали из воды лыжника
сегодня, 10:48
Во Владивостоке пьяный водитель без прав совершил кульбит

Обсуждаемое
сегодня, 09:27
11

В Приморье установка "ЭРА-ГЛОНАСС" занимает не больше часа
вчера, 21:18
9

Берег моря во Владивостоке чистят от лодочных гаражей
сегодня, 13:26
4

Новый генплан Владивостока сверстают с помощью омичей и японцев
вчера, 19:25
4

В Находке поставят круглосуточные датчики против угольной пыли
вчера, 20:19
3

Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
сегодня, 03:23
2

Хлеб в России опасен для здоровья
сегодня, 10:40
2

Хабаровский край в Общественной палате России представит художник
сегодня, 14:25
2

Воспитанники детсада во Владивостоке будут гулять на крыше
сегодня, 02:27
1

В России с 1 апреля социальные пенсии вырастут на 1%
сегодня, 02:46
1

Минприроды РФ: трубопровод из Байкала в Китай – фантазия
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований вчера, 20:19
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых вчера, 18:48
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых
ВКонтакте запускает сервис переводов для сообществ вчера, 12:33
ВКонтакте запускает сервис переводов для сообществ


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 43



Система Orphus

Жители посёлка в Приморье стали заложниками расширения железной дороги

Жители посёлка в Приморье стали заложниками расширения железной дороги
Строительство новой ветки ведётся прямо под окнами домов
сегодня, 13:02
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Приморцы протестуют против расширения железной дороги в Смоляниново. Новые пути начали прокладывать в 30 метрах от жилых домов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Жители посёлка Смоляниново в Шкотовском районе Приморья собираются писать заявление в прокуратуру с жалобой на РЖД. По их словам, рядом с 50 домами на улице 1-я Линейная рабочие начали прокладывать новые железнодорожные пути для расширения местной станции. При этом строительство частично захватывает частную территорию. Некоторые люди отказываются пускать технику на свою землю. Они утверждают, что никакого разрешения на строительство им не предъявляют.


 

«Дома строились ещё в 30 – 50-х годах прошлого века. Некоторые из-за активных вибраций при строительстве начали сыпаться. Естественно, что никто нам ничего потом не восстановит. При этом в личной беседе сотрудники железной дороги заявили нам, что просто не надо было строиться в районе путей», - рассказала в личной беседе с корреспондентом редакции дочь местной жительницы, Алина.

Участвующие в стройке большегрузы также стали причиной ещё одной проблемы. Машины разбили дорогу и теперь по ней с трудом могут проехать легковые машины. «Даже на внедорожнике мы иногда цепляем днищем дорогу. Говорить о том, что в конец улицы проедет скорая помощь – глупо, а ведь там проживают в большинстве своём пенсионеры и пожилые люди», - добавила девушка.

 


 

Другие люди волнуются и за свою безопасность, ведь в случае ЧП на железной дороге под угрозой окажутся многие. «Тут постоянно скапливаются угольные вагоны. При этом наша станция славится тем, что регулярно происходят аварии. Почти полгода назад на ней «разлетелись» выгоны. Из-за этого всего мы боимся за безопасность своих домов», - рассказал корреспонденту местный житель Игорь Нечаев.

Представители филиала АО «Российские железные дороги» в Приморском крае пообещали в ближайшее время прокомментировать ситуацию. 


 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • Реальная Олька  (сегодня, 13:25 )

    А толку от комментарий представителей? Что РЖД может предложить жителям Смоляниново конкретно? Вот в чем вопрос. Равнодушие, вот и все!



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru