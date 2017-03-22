Во Владивостоке пьяный водитель без прав совершил кульбит

Накануне вечером в приморской столице произошла авария с участием трёх машин, при этом две из них были припаркованы во дворе. Виновником ДТП стал водитель Mazda Capella, у которого не оказалось прав. Более того, свидетели уверяют, что автолюбитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Авария с участием «Мазды» произошла у дома 8в на улице Адмирала Юмашева. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», универсал ехал со стороны Баляева. Водитель не справился с управлением, и авто совершило настоящий кульбит, задев при этом припаркованную Toyota Lite Ace Noah. Микроавтобус в свою очередь по инерции откинуло на стоявшую рядом Toyota Windom.

Очевидцы происшествия в срочном порядке поспешили на помощь горе-водителю, который не мог самостоятельно выбраться из машины, лежащей на боку. По словам респондентов, от мужчины исходило довольно недвусмысленное амбре. Прибывшие на место происшествия полицейские так же заподозрили каскадёра-неудачника в злоупотреблении спиртным. Автолюбитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. При выяснении обстоятельств оказалось, что у мужчины и вовсе нет водительского удостоверения. Во всех подробностях неудачной поездки предстоит разбираться специалистам, они же установят степень материального ущерба, нанесённого другим автовладельцам.



