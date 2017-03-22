Утром дороги Владивостока оказались свободны

Сегодня утром дороги столицы Приморья оказались относительно свободны. Лишь несколько небольших пробок образовалось в разных частях города, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Максимальная загруженность дорог Владивостока утром составила 4 балла, что на 1 балл меньше, чем обычно. Наиболее загруженными магистралями стали несколько дорог: например проспект Красного Знамени к остановке «Дальпресс». Там движение оценили в 6 баллов. Столько же получил и трафик на проспекте 100-летия Владивостока в центр. Напряжённая ситуация наблюдалась и от улицы Луговой к Руднева.

При этом на проспекте 100-летия Владивостока из центра сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал лишь 1 балл, что на 2 балла ниже обычного, а Светланской улице в центр – всего 4 балла.

От Русской улицы до станции Моргородок собралась самая длинная пробка этого утра. Автомобилисты двигались там почти 2 часа. Скопление машин наблюдалось и от остановки «Выселковая» до Рудневского моста. От Луговой улицы до Снеговой автолюбители двигались почти час. Дольше всего преодолевать затор людям пришлось от остановки «Чкалова» до улицы Чапаева. На этом небольшом промежутке собралась трёхчасовая пробка. Также от кольца Багратиона до улицы Адмирала Горшкова автомобилисты двигались 2 часа.